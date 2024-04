Milan, il rimpianto è insopportabile: ‘Doveva firmare con noi’ | Un clamoroso imprevisto ha impedito tutto

Il retroscena di mercato che continua a tormentare i tifosi. Ecco di chi si tratta e perché alla fine saltò tutto sul più bello.

Le tante sliding doors del mondo del pallone continuano ad aprirsi e chiudersi come se nulla fosse. A volte basta davvero poco per trasformare una storia normalissima in un’impresa da ricordare. Può capitare che un calciatore, in un determinato punto della sua carriera, decida di voltarsi per ripercorrerne i momenti salienti.

Tra questi, la chiamata di una big alla quale non ha potuto rispondere. Tra valutazioni, occasioni perse e mille altre variabili, a volte è necessario accettare il fatto che l’imponderabile possa prendere il sopravvento. A volte può andare bene mentre in altri casi quella chance può risultare incompiuta.

Quante imprese avrebbe potuto vivere il calciatore se solo il tempismo gli avesse dato una mano. Nonostante ciò la sua carriera è stata fin qui più che rispettabile e proprio grazie all’incontro con un ex Milan il percorso non è stato affatto banale perché denso di storie e valori.

Prima di riavvolgere il nastro è bene apprezzare ciò che è successo ed essere grati per aver vissuto esperienze indimenticabili. Quel pensiero rimane ma l’orgoglio e la soddisfazione restano intatti.

Il retroscena di mercato

Chi l’avrebbe detto? Quella chiamata, alla fine, non è arrivata. Questione di sfortuna o c’è altro sotto? Probabilmente il destino ha scelto per il club e anche per il giocatore, pronto al primo vero salto in carriera.

“L’infortunio al crociato nel 2015 mi negò la possibilità di andare al Milan“. Il rimpianto più grande è proprio quello, oltre alla chance di rappresentare la nazionale italiana agli Europei.

Quel legame indissolubile

La stagione 2015/16 avrebbe potuto rappresentare un punto di svolta per la carriera del difensore Lorenzo De Silvestri. Intervistato da Radio Serie A il calciatore del Bologna ha svelato quello che per molti è uno dei rimpianti di una carriera ad alti livelli.

Il Milan è un treno che passa una volta sola. Il legame con Sinisa Mihajlovic avrebbe trasformato un sogno in realtà. L’approdo in rossonero dell’ex calciatore della Lazio infatti, se non ci fosse stato un brutto infortunio di mezzo, avrebbe spalancato le porte di Milanello all’esperto difensore. “A volte ho pensato a quante cose sarebbero cambiate senza quell’infortunio”. Proprio così ma altrettante straordinarie sono accadute lungo il percorso da professionista.