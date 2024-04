Lo abbiamo visionato dal vivo: Inter, blitz a sorpresa e annuncio a un passo | Bruciata la concorrenza delle avversarie

L’Inter si muove prima di tutte. È in arrivo l’annuncio del prossimo colpo: bruciata la concorrenza delle big

L’Inter di Zhang sta crescendo sempre di più anno dopo anno, sia nel collettivo che nei risultati. Nonostante cambi parte dell’undici titolare ogni calciomercato, il rendimento della rosa di Simone Inzaghi cresce sempre di più, dimostrando di essere una delle squadre migliori d’Europa.

La scorsa stagione hanno conquistato la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e raggiunto una finale di Champions League; quest’annata hanno conquistato nuovamente la Supercoppa Italiana nel nuovo format, unica squadra nella storia del calcio italiano a riuscirci per tre volte consecutive ed è vicinissima alla vittoria dello Scudetto.

Sono a 79 punti in campionato, a +14 dal Milan di Stefano Pioli seconda classificata, con il miglior attacco, la miglior difesa e il portiere con più clean sheet di tutto il campionato. Fino ad ora, in 30 gare disputate ne hanno persa solamente una contro il Sassuolo a fine settembre; delle restanti 29, 25 vittorie e 4 pareggi.

Se vincessero le 8 gare rimanenti, oltre a vincere il campionato proprio nella giornata del Derby della Madonnina contro i rossoneri, potrebbero incredibilmente battere lo storico record di 102 punti della Juventus di Antonio Conte, scrivendo una nuova ed ennesima pagina di storia.

Calciomercato sempre attivo

Nonostante le sessioni di calciomercato vadano dal 1 giugno al 31 agosto durante il periodo estivo e dal 1 al 31 gennaio durante quello invernale, le trattative tra i club ed i calciatori avvengono durante tutto l’anno; di fatti l’Inter ha già chiusa i primi due colpi per la prossima stagione: Medhi Taremi, attaccante iraniano del Porto e Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli.

Un altro obiettivo riguarda un giovanissimo difensore centrale della Sampdoria, che se verrà acquistato a titolo definitivo sostituirà in futuro Francesco Acerbi e sarà l’ennesimo italiano che farà parte della squadra nerazzurra: si tratta di Giovanni Leoni.

Sguardo al futuro

Il classe 2006 è arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro dal Padova ed è stato schierato come braccetto di destra nella difesa a tre della squadra di Andrea Pirlo; il medesimo ruolo che ricoprirebbe nel caso firmasse con l’Inter.

I blucerchiati sono intenzionati a riscattarlo, dandogli un contratto fino al 2026. Il ragazzo non ancora maggiorenne ha già esordito con l’Italia Under 18, nel match vinto per 2-1 contro l’Austria, nel quale erano presenti gli osservatori di Inter e Juventus. È un calciatore alto 1.93, forte fisicamente, ambidestro, abile di testa e bravo nella fase di impostazione del gioco; caratteristiche che gli permetteranno di far parlare ancora di sè.