Futuro deciso per Zirkzee: trovato l’accordo per l’olandese | Scambio clamoroso e colpaccio Scudetto

L’attaccante pronto ad abbracciare il suo nuovo club. Con lui in campo lo scudetto diventa un obiettivo concreto.

Ancora numeri, qualità e fantasia per lo scudetto. È questo il piano del club che, rimasto a bocca asciutta anche in questa stagione, medita il grande ritorno. E questo avverrà in grande stile. Joshua Zirkzee sarà il diamante più prezioso della prossima finestra di calciomercato.

Come tutte le cose più belle, anche l’attaccante ha un prezzo molto alto. Secondo quanto raccolto dalla redazione della Gazzetta dello Sport la valutazione che fa il Bologna del suo talento è di almeno 70 milioni di euro. Il paragone con un calciatore che ha già calcato i campi della Serie A è d’obbligo.

Parliamo dell’ex bomber dell’Atalanta Højlund, ora al Manchester United e capace di incantare tutti con poche chance a disposizione. I Red Devils convinsero i Percassi con un ricco assegno e il danese sbarcò in Premier League.

Ora lo scenario potrebbe ripetersi ma per Zirkzee l’obiettivo (che è anche desiderio) sarebbe quello di restare nel Bel Paese per continuare a crescere. Solo prendendo ancora maggiore confidenza con il nostro campionato sarà possibile osservare lo scudetto da vicino.

Un colpo in grande stile

Un attaccante formidabile e un possibile volto da copertina per la campagna abbonamenti. La big di Serie A ha deciso di puntare forte su di lui. Non sarà facile trattare con il Bologna, consapevole di avere tra le mani un gioiello purissimo.

L’ideale, per il club che sta lottando per un clamoroso posto nella prossima Champions League, sarebbe un altro anno insieme ma le sirene dei più grandi club a livello internazionale sono estremamente difficili da ignorare. Ecco qual è la strategia del club sul mercato arrivati a questo punto della stagione.

Il Milan ci crede: ecco l’offerta

I rossoneri vogliono bruciare la concorrenza e assicurarsi l’attaccante che ha stregato tutti nel corso della stagione. Raggiunta la doppia cifra a livello realizzativo, ora manca solo il grande trofeo da conquistare assieme al supporto dei propri compagni.

Il Milan si può giocare la carta Saelemaekers (valutato 10 milioni di euro) e aggiungere una parte cash di circa 50 milioni di euro per convincere il Bologna. Zirkzee gradirebbe eccome la destinazione, sognando di rivivere in rossonero quello che hanno fatto in passato alcuni giocatori olandesi molto speciali. L’ex Bayern Monaco per lo scudetto. Il Milan ci crede.