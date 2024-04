Che beffa per la Juve: un loro ‘scarto’ rinforza l’avversaria | Era il giocatore che serviva ad Allegri

I piani dei bianconeri sul mercato sono cambiati e le scelte del passato, come un boomerang, ora fanno davvero male.

Oltre il danno, la beffa. Il momento in casa bianconera se non è tragico poco ci manca. Non tanto per una classifica che al momento premia i bianconeri, davvero vicini a un posto nella prossima Champions League. A preoccupare i tifosi e la dirigenza ci sono invece i comportamenti dei giocatori in campo.

I risultati confermano il crollo psicofisico di una squadra a cui è rimasta solo la Coppa Italia per dare un senso alla stagione. Ancora contro la Lazio e alla fine di un mini ritiro che soltanto il tempo ci dirà se avrà sortito effetto. Massimiliano Allegri ha affrontato diverse tempeste ma questa sembra essere la più complicata.

Secondo le ultime indiscrezioni il suo futuro ora appare sempre più in bilico. La posizione del tecnico livornese condizionerà inevitabilmente anche le scelte di mercato. Ci sono giocatori che non sono riusciti a esprimersi e altri che vorrebbero invece continuare il proprio processo di maturazione.

Intanto “lo scarto” della Vecchia Signora potrebbe andare a rinforzare una diretta concorrente per il titolo. Si tratterebbe anche in questo caso di una scelta assai discutibile in sede di programmazione.

Sprinta sulla fascia

Tra le lacune della squadra di Massimiliano Allegri si è parlato anche del ruolo degli esterni “a tutta fascia”. In quelle zone di campo è mancata la continuità necessaria che diventa presupposto fondamentale per ambire a grandi risultati.

Ecco allora che un colpo del genere avrebbe fatto comodo eccome ai bianconeri, bravi a valorizzare i propri giovani ma a volte distratti nel lasciarsi sfuggire le opportunità che il mercato offre.

Lo prende la rivale

Il nome di Michael Kayode è entrato di prepotenza tra i dossier dell’Inter, la rivale numero uno per lo scudetto della Juventus in vista della prossima stagione. Dopo diverse considerazioni, questo sembra essere il momento propizio per affondare il colpo. I nerazzurri, pronti a salutare Denzel Dumfries, guardano in casa viola per la corsia.

Scartato dalla Juventus, il classe 2004 si sta mettendo in mostra a tal punto da attirare l’attenzione di altre big del nostro campionato come Roma e Lazio. La valutazione di Kayode si aggira attorno ai 15 milioni di euro, con i nerazzurri che potrebbero inserire qualche giovane della Primavera per abbassare la parte cash. Il calciatore sarà un rimpianto per la Juventus?