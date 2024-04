Adesso può sorridere: Milan, rinnovo firmato e sospiro di sollievo | Futuro legato al club rossonero

A Casa Milan c’è una grande festa. Il calciatore ha detto no al mercato e ha giurato amore ai colori rossoneri.

Un vero e proprio patto col Diavolo. Continuare a vestire la maglia che ama e dare forma sempre più consistente ai propri sogni. Sarà possibile farlo anche nel corso delle prossime stagioni che si preannunciano davvero scoppiettanti.

La corsa in Europa e quel secondo posto da difendere in campionato come i primi punti da cui partire. Un minutaggio sempre maggiore in campo, grazie alla ritrovata fiducia del tecnico e un percorso che potrà vantare momenti di grande valore umano e sportivo.

A Casa Milan tutti sono davvero entusiasti della scelta del ragazzo, pronto a lasciare il segno fin da subito. In questo momento della stagione c’è bisogno davvero di tutti, con gli ultimi sorrisi a Milanello che confermano un clima sereno tra i giocatori e lo staff tecnico.

Il mercato a volte può rivelarsi un’arma a doppio taglio, anche se in questo caso a esultare sono proprio i tifosi rossoneri. Persino il tecnico Stefano Pioli, a distanza di qualche settimana sicuramente più difficile, può tornare a sorridere.

Patto d’amore

Il calciatore ha scelto il Milan per proseguire il proprio percorso. Non ci sarà soltanto Rafael Leão a far sognare il popolo di San Siro nelle prossime gare. Alle sue spalle potrebbe crescere un altro talento cristallino.

I rossoneri ci credono e per questo hanno trovato un accordo con il calciatore. Per ora la scadenza è fissata al 2028 ma tra qualche gol arriverà il momento di riparlare di futuro. Ecco di chi si tratta.

Rinnovo ufficiale

Come riportato dal canale Twitter del club rossonero, l’attaccante Diego Sia ha rinnovato il proprio contratto fino al 2028. Un segnale molto importante per il calciatore così come per tutti i ragazzi che vogliono continuare a credere nel loro sogno.

✍ Diego Sia, classe 2006, attaccante del #MilanPrimavera, ha rinnovato il contratto che lo lega al Club fino al 2028.#SempreMilan #MilanYouth pic.twitter.com/ganl3NSzNB — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) April 2, 2024

Il calciatore è uno dei talenti più puri del gruppo guidato dall’ex calciatore del Milan Ignazio Abate. I colpi per il presente sono tutti per la formazione Primavera ma in futuro chissà. Proprio in quel reparto i rossoneri, che saluteranno probabilmente Giroud, dovranno mettere mano al portafoglio per assicurarsi un ariete per lo scudetto.