“Sono troppi soldi per lui”: Lazio, primo ‘no’ incassato da Tudor | Eppure lo voleva tanto

Sfuma un obiettivo tanto desiderato da Tudor. La trattativa è sfumata: non vestirà la maglia della Lazio la prossima stagione

In seguito alle dimissioni di Maurizio Sarri dalla Lazio a causa delle quattro sconfitte consecutive tra Serie A e Champions League, il presidente Claudio Lotito ha ufficializzato come nuovo allenatore dei biancocelesti Igor Tudor.

Al croato il compito di guidare la squadra fino al termine dell’attuale campionato e per i due prossimi successivi secondo contratto, il cui obiettivo principale è vincere la Coppa Italia, con il quarto posto e conseguente qualificazione in Champions League oramai sfumata.

Sono alle semifinali della competizione, nella quale affrontano nella doppia sfida la Juventus di Massimiliano Allegri ed in caso di passaggio del turno la vincente tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini; un’ottima occasione anche per assicurarsi il posto nella prossima edizione di Europa League.

Con il suo arrivo è cambiata immediatamente l’impostazione tattica della squadra. Dal 4-3-3 prediletto da Sarri al suo 3-4-3, utilizzato anche nelle sue precedenti avventure sulle panchina di Hellas Verona, Udinese e Marsiglia.

Nuove gerarchie

Con questo modulo si avrà un centrocampo molto più roccioso e fisico, lasciando più libertà ai trequartisti di creare e mandare in porta la punta. L’idea del tecnico è di avere quanti più giocatori possibili nella parte di campo avversaria, scaricando la palla nel minor tempo possibile e cercando di saltare il pressing degli avversari.

Con questa impostazione cambiano conseguentemente le gerarchie di squadra. Avrà molto più spazio Casale, che si affiancherà a Romagnoli e Gila, con Marusic che avrà molto più spazio sulla corsia di sinistra e con Kamada e Castellanos che avranno molto più spazio in questo finale di stagione.

Nuovo bomber

Ciro Immobile e la Lazio si separeranno con molte probabilità al termine della stagione. Il bomber lascerà la sponda biancoceleste di Roma da capocannoniere del club con 206 reti segnate, di cui 168 in serie A; per i biancocelesti c’è l’urgente necessità di trovare un nuovo attaccante.

Non è rimasto nessun altro calciatore al mondo? Quei soldi sono troppi per Simeone. — Laziobahçe🦅 (@BrFenerli) March 30, 2024

Il nome che sta circolando sul web nelle ultime ore è quello di Giovanni Simeone, attaccante argentino del Napoli, che gradirebbe una nuova destinazione per il poco impiego nella società azzurra. Con Tudor al Verona disputò la sua miglior stagione in carriera con 17 reti in 35 partite e sarebbe inoltre un approdo graditissimo per la storia di suo padre con la Lazio; l’ingaggio non rappresenta un problema, c’è da trattare sul cartellino, con De Laurentiis che chiede più di 20 milioni di euro, considerati però eccessivi dalla tifoseria laziale.