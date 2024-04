Vuoi venire ad allenare la prima squadra? Juve, sgarbo pesantissimo al Napoli | Nome vincente per la panchina

L’incastro delle panchine sta per infiammare il calcio italiano: tra ribaltoni ed esoneri eccellenti, si profila una sorpresa clamorosa.

A poco meno di due mesi dalla fine della stagione 2023-’24 delle squadre di club, il conto alla rovescia per l’inizio del calciomercato è già iniziato. La sessione estiva che riguarderà i calciatori sarà però rallentata da Europei e Copa America.

Le competizioni continentali di cui sopra influiscono per tradizione sulla tempistica di molte operazioni. Tra protagonisti attesi che potrebbero consacrarsi o rivelazioni in grado di conquistare gli addetti ai lavori è più che probabile che il prossimo mercato sarà ancora più diluito rispetto alle abitudini più recenti.

Siamo infatti ormai abituati da anni ad assistere ad un mercato estivo “sincopato”, con una buona mole di affari che si concretizza piuttosto in fretta, alla quale segue una lunga fase di trattative più o meno stagnanti, prima del gran finale che coincide con le ultime due settimane, spesso a stagione già iniziata.

A non poter attendere è invece il mercato allenatori, che per forza di cose deve vedere tutti i tasselli andare al proprio posto già entro la fine di giugno, per permettere alle società di programmare la stagione e lo stesso mercato dei calciatori. Ebbene, la prossima estate si annuncia particolarmente scoppiettante su questo fronte, in Italia e non solo.

Napoli, Fiorentina e non solo: al via il domino degli allenatori

Tante infatti sono le grandi squadre che si apprestano a cambiare guida tecnica. Dal Bayern Monaco al Liverpool passando per il Barcellona, il domino delle panchine regalerà una raffica di effetti speciali, mentre in Serie A novità più o meno sorprendenti sono attese da Napoli e Fiorentina. E forse dalla Juventus.

Riguardo a queste tre big del calcio italiano è inoltre consigliabile prestare attenzione al cosiddetto “effetto domino”, ovvero alla possibilità che si creino intrecci tali da portare a scambi o a “scippi” piuttosto clamorosi. La base di partenza è quella che a Napoli non proseguirà l’interim di Francesco Calzona e che a Firenze sta per concludersi l’era di Vincenzo Italiano.

Juventus-Napoli dal campo alle panchine: altro duello in vista?

Il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis sembra quindi pronto a fiondarsi proprio su Italiano, pupillo da tempo del numero 1 dei campioni d’Italia uscenti. I contatti non sono comunque ancora stati avviati, pertanto tutto è possibile e quel che è certo è che Italiano è anche nel mirino della Juventus in caso di esonero di Max Allegri.

A Torino il preferito per un eventuale nuovo ciclo tecnico sembra essere Thiago Motta, artefice del “miracolo” Bologna, avviato ad una storica qualificazione alla Champions League. Anche Italiano però è stimato dalla dirigenza bianconera, pertanto non si può escludere quello che sarebbe un clamoroso sgarbo della Juventus al Napoli, dove il ruolo di direttore sportivo dovrebbe essere assunto da Giovanni Manna, in arrivo proprio da Torino…