Clamoroso in Moto GP, l’annuncio è sconvolgente: ‘Ecco chi vincerà il Gran Premio’ | Hanno deciso ‘a tavolino’

La stagione della classe regina tra le due ruote è iniziata all’insegna delle sorprese: annuncio clamoroso in vista delle prossime corse.

Da una parte un dominio pressoché incontrastato della Red Bull e in particolare di Max Verstappen. Dall’altra un maggior equilibrio, con più pretendenti per il titolo mondiale, tra campione in carica, sfidante e un pluri-iridato a caccia di riscatto.

Queste erano state le previsioni degli addetti ai lavori di Formula 1 e MotoGP alla vigilia dei Mondiali 2024. Dopo un mese dal via della stagione si può già dire che non tutto sta andando secondo le previsioni. Almeno nelle quattro ruote, dove tra problemi interni e qualche inatteso contrattempo in pista la Red Bull si sta dimostrando più “umana”, con la Ferrari pronta ad approfittarne.

Quanto alla MotoGP, l’equilibrio annunciato si sta invece confermando. Due GP rappresentano ancora un campione insufficiente per sbilanciarsi in chiave campionato, ma il dato di quattro vincitori differenti tra Sprint e Gran Premio domenicale già la dicono lunga sull’incertezza dei valori in pista.

Dopo la lunga pausa pasquale il Mondiale tornerà nel weekend del 13-14 aprile con il GP delle Americhe, unica escursione extra-europea della prima parte di stagione che si svolgerà come sempre interamente in Europa, prima del rush finale autunnale tra Asia e Australia.

MotoGP a tutta Spagna: Martin leader, Acosta sorprende

Le sorprese in Qatar e a Portimao sono già state numerose e dando uno sguardo alla classifica la più significativa riguarda il gap che già separa Pecco Bagnaia dal vertice della classifica, occupato da Jorge Martin. Il due volte campione ha pagato caro lo scontro con Marc Marquez in Portogallo, ma lo stesso si può dire per il neo-pilota del team Gresini.

Proprio Marquez si trova costretto ad inseguire in classifica un folto gruppo di piloti, tra i quali anche i due alfieri del team KTM. Il team austriaco è al momento la vera rivelazione tra i costruttori, grazie alla costanza del pilota ufficiale Brad Binder, ma anche al talento puro di Pedro Acosta. Il giovanissimo spagnolo, campione in carica Moto2, ha già stregato tutti. Al punto che c’è già chi si è sbilanciato sulla data della sua prima vittoria nella classe regina.

Lorenzo stregato da Acosta: “Ecco dove vincerà la sua prima corsa”

Tra gli addetti ai lavori letteralmente conquistato da quanto già mostrato da Acosta c’è Jorge Lorenzo. Il tre volte iridato MotoGP, oggi commentatore per Dazn Spagna, ha infatti pronosticato Pedro come il favorito per il GP di Spagna in programma il 28 aprile a Jerez: “Lo vedo vincitore in Spagna nella Sprint o nella gara della domenica. Altrove magari ci sarà la pioggia o guai meccanici, ma se c’è una gara che può vincere, quella è Jerez” assicura Lorenzo.

Acosta, dopo aver preso le misure alla categoria in Qatar, è già diventato il terzo pilota più giovane di sempre in grado di conquistare un podio nella MotoGP grazie al 3° posto in Portogallo. Proprio a Portimao Lorenzo si è poi divertito a parlare con Pedro, dandogli pure qualche consiglio “gratuito”: “Sei già nella storia, ci fai divertire e hai un potenziale enorme. Ma devi migliorare nelle partenze…”. Facile credere che il murciano classe 2004 farà tesoro di cotanta generosità…