Numero uno al mondo: Sinner, colpo di scena in classifica | Ha già superato Djokovic: i numeri parlano chiaro

A pochi giorni dall’inizio della stagione sulla terra rossa Jannik è già il nuovo numero uno: il sorpasso su Nole non è solo virtuale.

Conclusa la prima fetta di stagione sul veloce, per i protagonisti del Circuito e gli appassionati di tennis è già tempo di pensare senza soluzione di continuità ai due mesi da vivere sulla terra rossa. I primi tornei hanno già preso il via, ma per il clou bisognerà attendere la seconda metà di aprile e il mese di maggio.

Da Montecarlo a Madrid, fino agli Internazionali di Roma e al Roland Garros, seconda prova dello Slam, i campioni più attesi sono noti. Su tutti Carlos Alcaraz, capace comunque di spezzare a Indian Wells il digiuno di successi che durava da Wimbledon 2023.

Sussulti importanti sono però attesi anche da Holger Rune e Casper Ruud, forse i migliori specialisti della terra tra i primi 10 del ranking ATP. Già, il ranking. Jannik Sinner si affaccerà sul “mattone” dall’alto del secondo posto in classifica, strappato proprio ad Alcaraz grazie al primo successo in carriera nel torneo di Miami.

Dopo il trionfo in Florida l’altoatesino ha subito ripreso ad allenarsi in vista del prossimo impegno, il torneo di Montecarlo. Nel Principato Jannik saggerà il proprio status sulla terra, dove c’è da riscattare la precoce eliminazione al Roland Garros al secondo turno per mano del tedesco Daniel Altmaier.

Jannik Sinner numero 1 del mondo? Per due classifiche è già realtà…

Si trattava però di “un altro” Sinner, di un giocatore lontano dalla completa maturazione e dall’esplosione di rendimento vissuta dallo scorso novembre in avanti. Anzi, pur essendo sulla carta la superficie meno adatta alle sue caratteristiche, la terra rossa potrebbe regalare all’azzurro proprio la gioia più grande, quella del sorpasso a Novak Djokovic in testa al ranking.

A rendere tutto questo possibile è proprio il regolamento della classifica. Jannik avrà infatti ben pochi punti da difendere rispetto al 2023, proprio perché lo scorso anno i suoi risultati sulla terra non sono stati esaltanti. Eppure Sinner numero 1 lo è già, almeno secondo due classifiche.

Strapotere Sinner: Finals già in tasca, obiettivo Parigi

La prima è la Race 2024, ovvero quella che prende in considerazione solo i risultati da inizio anno e che serve per stilare l’elenco dei partecipanti alle Finals. Ebbene, qui Sinner, che a Torino andrà già di diritto in quanto vincitore di uno Slam, domina con 3900 punti, 1350 in più rispetto a Daniil Medvedev, 2000 più di Zverev e addirittura 2200 più di Djokovic.

Meno conosciuta, ma non meno importante, è l’Olympics Race, ovvero la classifica che prende in considerazione i risultati ottenuti nelle 52 settimane precedenti al 10 giugno 2024, giorno in cui chiuderanno i ranking per l’ammissione ai Giochi di Parigi 2024 e che valuta il rendimento successivo al Roland Garros 2023. Sinner comanda anche qui, con 8.25 punti, davanti a Djokovic, fermo a quota 7.410 e Alcaraz. Il campione degli Australian Open ha l’Olimpiade tra i propri obiettivi della stagione. E pazienza se il torneo non porterà punti per il ranking ATP. Il conto alla rovescia verso il primato è già partito…