Panchina Napoli, il patron De Laurentiis ha un altro candidato | Ma quale Italiano: è il più amato di tutti

Quasi al termine di una stagione tormentata in casa azzurra si guarda al futuro: un candidato illustre irrompe nella corsa alla panchina.

L’arrivo dell’estate è ancora piuttosto lontano. Ma non in termini calcistici. La conclusione dei campionati nazionali e delle coppe europee 2023-’24 sul finire della primavera immetterà infatti direttamente ai mesi estivi, che saranno particolarmente intensi per appassionati e addetti ai lavori.

Tra Europei e Copa America, infatti, ci sarà da divertirsi per chi seguirà gli eventi da tifosi, ma anche da lavorare per chi si occupa in prima persona di mercato, dal momento che le due, importantissime manifestazioni continentali andranno sicuramente a impattare modalità e tempistiche delle trattative.

Tra giocatori che vedranno le proprie quotazioni impennarsi magari grazie a exploit inattesi e colleghi ai quali invece un’eventuale contro-prestazione della propria nazionale potrebbe costare il mancato approdo in un top club è bene aspettarsi una sessione di mercato ricca di colpi di scena e di affari a sorpresa, destinati a concretizzarsi dalla seconda metà di luglio in avanti.

Chissà se le squadre italiane riusciranno a competere almeno in parte per assicurarsi alcuni dei talenti più in vista del calcio internazionale, ma al momento l’unica certezza è rappresentata dal fatto che prima di tuffarsi nelle trattative molti direttori e presidenti saranno chiamati a sciogliere i nodi relativi agli allenatori.

Napoli, conferma lontana per Calzona: nuovo nome per il toto-allenatore

Il mercato dei mister si prospetta infatti particolarmente frizzante, in particolare per le squadre più forti della Serie A. Dalla Juventus al Milan, parecchi top club potrebbero decidere di cambiare “inquilini” delle panchine e non si esclude che a rendere ancora più imprevedibile il tutto sia il cosiddetto “effetto domino”, ovvero l’intreccio tra più squadre.

L’arrivo del quarto allenatore negli ultimi 12 mesi sembra essere una certezza in casa Napoli. L’avventura di Francesco Calzona dovrebbe concludersi al termine della stagione, con l’ex vice di Sarri e Spalletti destinato a fare spazio ad un altro tecnico, sulla cui identità c’è al momento grande incertezza. La lista del presidente De Laurentiis è infatti in continuo aggiornamento e potrebbe comprendere anche un amatissimo ex.

Fabio Cannavaro “chiama” De Laurentiis: che dichiarazione al Napoli

Intervenuto come ospite della settima puntata di ‘Legends – Ci vediamo a Napoli’, il format in onda su Napflix e Canale 8, Fabio Cannavaro è infatti uscito allo scoperto circa il sogno per la propria carriera di allenatore: “Per il Napoli sarei disposto anche ad allenare gratis. Parliamo di una squadra che è il sogno di molti allenatori”. Parole molto chiare, che potrebbero venire prese in considerazione dalla società.

Il capitano dell’Italia campione del mondo 2006 ha poi aperto il libro dei ricordi da tifoso, parlando dell’emozione per aver vissuto da piccolo raccattapalle il primo scudetto del Napoli nel 1987 fino al dolore provato per la cessione al Parma avvenuta nell’estate 1995, necessaria per salvare il Napoli dal fallimento. Reduce dalla breve e deludente esperienza in Serie B con il Benevento nella scorsa stagione, Cannavaro può quindi entrare in concorrenza per la panchina del Napoli con un folto gruppo di colleghi, tra i quali spicca Vincenzo Italiano, destinato a lasciare la Fiorentina e da tempo pupillo di De Laurentiis.