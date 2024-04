‘Doveva rinnovare con noi’: Milan beffato, la trattativa sfuma all’ultimo | È pronto per il salto finale

Mancava un passo alla firma, sembrava tutto fatto. Milan beffato alle battutte finali: la trattativa è sfumata

Il Milan di Stefano Pioli dovrà mantenere la concentrazione al massimo per terminare la stagione nel migliore dei modi. Una stagione decisamente al di sotto delle aspettative inizialmente prefissate, tanto da esser definita fallimentare.

Nonostante la perdita di calciatori importanti come Brahim Diaz, Zlatan Ibrahimovic e Sandro Tonali, i rossoneri hanno investito sul mercato una cifra pari a 130 milioni di euro, con il fine di rafforzare la rosa e dimenticare la stagione precedente chiusa con zero trofei.

Un ottimo progetto che però ad oggi non ha dato i suoi frutti. A marzo sono già fuori dalla corsa Scudetto, sono stati eliminati dalla Coppa Italia e non si sono qualificati per le fasi ad eliminazione diretta della Champions League, arrivando terzi nel girone e retrocedendo in Europa League.

Resta dunque l’unico trofeo da poter vincere e che possa dunque salvare la stagione. Attualmente i rossoneri sono qualificati ai quarti di finale, nei cui sorteggi hanno pescato la Roma di Daniele De Rossi, per un derby europeo dal sapore italiano.

Obiettivi futuri

A prescindere da come terminerà la stagione, è chiaro che la dirigenza dovrà intervenire sul mercato e attuare dei cambiamenti. Il ruolo più importante da definire sarà quello della punta centrale, attualmente occupato da Olivier Giroud, il quale però non sembra intenzionato a rinnovare il contratto con il Milan.

Il miglior marcatore della Nazionale francese e colui che ha spezzato la cosiddetta “maledizione” del numero 9 in casa rossonera, secondo le ultime voci firmerà per la sua ultima avventura in carriera con i Los Angeles FC in MLS, raggiungendo il suo ex compagno Hugo Lloris.

Sguardo al futuro

Nonostante stiano già sondando nuovi profili da acquistare, tutti gli occhi sono su Francesco Camarda. Il baby fenomeno di appena 16 anni, con oltre 500 gol nelle giovanili rossonere, è chiamato a gran voce dai tifosi come nuovo attaccante del Diavolo, nella speranza che diventi la bandiera del futuro rossonero.

Il più giovane esordiente della storia della Serie A sta aspettando per firmare il suo primo contratto da professionista, con il Milan che già gli ha proposto un triennale da giugno, ma occhio all’interesse di Borussia Dortmund, Manchester City e United, i quali sarebbero pronti a far follie per garantirsi uno dei giovani più promettenti della nuova generazione.