Ha perso totalmente la testa: ‘La colpa è tutta sua’ | Il campione è una furia omicida

Il mondo del tennis è sotto shock dopo quanto avvenuto durante il Masters 1000 di Miami: il campione non ci sta.

L’ultima moda nel mondo del tennis? Cambiare coach… Dopo poco più di un terzo di stagione, fioccano infatti gli “esoneri” anche nel mondo della racchetta, con giocatori anche di primissimo piano che hanno deciso più o meno a sorpresa di imprimere una svolta alla propria carriera.

L’ultimo, nonché più clamoroso caso, è quello che riguarda Novak Djokovic. Il numero 1 del mondo ha annunciato a fine marzo la decisione di separarsi da Goran Ivanisevic, che lo seguiva dal 2019. Il croato vincitore di Wimbledon nel 2001 non è stato però il primo allenatore illustre ad essere stato “abbandonato” da Nole in maniera più o meno brusca.

Lo stesso trattamento avevano infatti subito altre due leggende del tennis contemporaneo come Boris Becker e André Agassi, che avevano dovuto subire la decisione di Djokovic rispettivamente nel 2017, dopo quattro anni di collaborazione, e nel marzo 2018, dopo circa un anno dall’inizio della partnership sportiva.

Certo, la fine del sodalizio con Ivanisevic è stata una notizia che ha sorpreso appassionati e addetti ai lavori, seppure le scintille tra Djokovic e il proprio angolo fossero diventate sempre più frequenti durante gli ultimi tornei. Che sia… colpa di Jannik Sinner? Scherzi a parte, le sconfitte recenti subite contro il talento italiano possono aver incrinato le certezze anche tecniche del fuoriclasse di Belgrado.

Djokovic & c: quando la moda è cambiare allenatore

Del resto l’ascesa dei talenti della nuova generazione, su tutti lo stesso Sinner e Carlos Alcaraz, che nel 2023 ha impedito a Djokovic l’assalto al Grande Slam superandolo nella finale di Wimbledon, possono aver innervosito Nole, uno che come noto non ha uno splendido rapporto con le sconfitte. Prima e dopo Djokovic, però, altri campioni della racchetta hanno cambiato allenatore.

È successo a Matteo Berrettini, che ha posto fine allo storico sodalizio con Vincenzo Santopadre, ma anche a Lorenzo Sonego, che per cercare di dare una svolta al proprio percorso tennistico ha deciso di chiudere a sorpresa la collaborazione con lo storico tecnico Gipo Arbino. E potrebbe non essere finita qui, almeno stando a quanto filtra direttamente da Miami…

Furia Medvedev: show contro il proprio coach durante il match contro Sinner

Il pesantissimo ko subito nella semifinale del Masters 1000 della Florida contro Sinner sembra aver infatti acuito la tensione tra Daniil Medvedev e il proprio coach Gilles Cervara. Il russo, dopo aver vinto le prime sei sfide dirette contro Jannik, ha perso in rimonta la finale degli Australian Open per poi cedere di schianto a Miami durante un match in cui è parso irriconoscibile.

Sinner si è imposto in due velocissimi set senza dare scampo all’avversario, che non ha trovato conforto neppure nei propri colpi preferiti. La rassegnazione e la tensione hanno fatto quindi inevitabilmente capolino, con Cervara come “bersaglio”. Gli sguardi infuriati di Medvedev verso il proprio angolo sono stati captati dalle telecamere insieme a frasi del tipo “Vieni tu, guarda se ci riesci”, risposte alle osservazioni tecniche arrivate da Cervara. Facile immaginare che dopo la partita sia andato in scena un confronto acceso e che il futuro prossimo possa riservare sorprese…