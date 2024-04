In Mercedes hanno le idee chiare: scelto il pilota per il dopo Hamilton | La strategia segreta è venuta alla luce

Emergono nuovi dettagli su chi prenderà il posto del pilota inglese. Gli amanti della Formula 1 rimarranno sbalorditi.

La strategia Mercedes per il futuro sembra delineata già da tempo. Non si tratterà del nome a tutti i costi ma si ragionerà sulle potenzialità attuali del pilota e sulle risorse a disposizione per affrontare questa transizione. Il pilota inglese, promesso sposo della Ferrari, è da un certo punto di vista insostituibile.

Non soltanto in termini di palmarès ma soprattutto di leadership. Qualità e competenze che si possono affinare col tempo ma che si sviluppano a partire da qualcosa di innato. Lewis Hamilton per la Mercedes è stato genio e follia, vittorie e divertimento.

Chi potrà sostituirlo? Tra tante voci che si rincorrono, a volte è meglio analizzare i fatti ed essere più concreti. Le prossime gare e le prossime prove ci aiuteranno a delineare il profilo del campione di domani, anche se abbiamo già qualche indizio a disposizione.

Il team principal della Mercedes Toto Wolff è pronto a consolidare un’abitudine che negli anni si è rivelata vincente. Non avrebbe alcun senso cambiarla proprio adesso. Ciò che manca, numeri alla mano, è una monoposto veloce e competitiva.

L’identikit del pilota di domani

Che cos’hanno in comune Valteri Bottas e George Russell? Sono passati entrambi dalla Williams per farsi le ossa prima di sfruttare la grande chance a disposizione. In ottica 2025 c’è un altro pilota che potrebbe compiere lo stesso percorso.

I piloti dell’Academy della Mercedes o quelli comunque vicini a Toto Wolff partono decisamente davanti alla concorrenza per quel posto che tutti vogliono. Ecco perché il giornalista Joe Saward ora è pronto a sganciare la bomba per il dopo Hamilton.

È lui il dopo Hamilton

Formulapassion riporta l’indiscrezione lanciata dal giornalista nel suo blog, indicando Andrea Kimi Antonelli come il pilota da cui ripartirà la Mercedes a partire dal 2026. Prima però ci sarà un periodo di formazione, così come accaduto per alcuni illustri colleghi. Il rischio di bruciare un talento del genere sarebbe troppo alto.

Ad agosto il pilota italiano compirà i 18 anni necessari per ottenere la Super Licenza, anche se ha già maturato i punti necessari tra 2022 e 2023. Dopodiché, sempre secondo Saward, Antonelli potrebbe debuttare a Monza grazie all’accordo tra Williams e Mercedes, prima di trovare il suo spazio. Nel 2025 il pilota bolognese potrebbe crescere alle spalle di Esteban Ocon, anche lui prodotto della Academy della scuderia di Brackley.