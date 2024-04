Frattura totale tra club e allenatore: Gilardino lascia i rossoblù | Ecco la Big che fa il colpaccio

Ormai non ci sono dubbi sulla prossima destinazione del tecnico del Genoa. Ecco i motivi della frattura con il club.

Una salvezza ormai a un passo e le ambizioni che crescono col passare dei minuti. Sarà certamente difficile trattenere Alberto Gilardino al termine di una stagione così importante. Sotto i riflettori sono finiti naturalmente un tecnico con idee vincenti e un gruppo di giocatori che ha dimostrato coesione e consapevolezza.

Qualità fondamentali per ambire ai massimi traguardi e in fondo il Genoa il suo scudetto l’ha già vinto. Da neopromossa e con tanti calciatori alle prime esperienze che ti cambiano la carriera. I rossoblù hanno giocato finora un calcio divertente abbinando risultati importanti, una missione resa ancora più piacevole dal direttore d’orchestra.

Come ammesso dallo stesso tecnico, non sarà semplice ignorare le voci sul futuro. Diversi club stanno pensando a Gilardino per affidargli risorse e speranze in vista della prossima stagione. Attestati di stima che inorgogliscono il Campione del Mondo del 2006.

Ora è arrivato il momento di parlare di programmi per la prossima stagione. Ci sono diversi temi da affrontare e sullo sfondo una big pronta a far firmare il nuovo contratto a uno dei tecnici rivelazione di questa Serie A 2023/24.

Gilardino spicca il volo

Si tratta di uno step a volte necessario per valutare ambizione e qualità del tecnico in questione. L’annata del Genoa è stata fin qui molto positiva e, come è normale che sia, sono arrivate le chiamate di altre squadre.

Il valzer delle panchine è già iniziato e anche il nome di Alberto Gilardino è da tenere in grande considerazione in vista della nuova rivoluzione. Ecco il club che lo vorrebbe con sé dal prossimo luglio.

Appuntamento in agenda

“Il Genoa ha la priorità ma voglio capire quali saranno gli obiettivi. Quando parlerò con la società sarà importante essere chiari anche su entrate e uscite”. Le parole di Gilardino in conferenza stampa fanno pensare a una frattura con il club, che intanto prende tempo prima di esporsi sul futuro del proprio tecnico.

La Fiorentina sembra essere la big che vorrebbe affidare la squadra all’attuale allenatore del Genoa. Il mercato sarebbe il responsabile di questa scelta. Per i rossoblù si preannuncia un’estate bollente, con i nomi dei pezzi pregiati della rosa che fanno gola a molti club. Con la loro partenza sarebbe difficile ripetere l’annata che sta vivendo la tifoseria.