Calafiori? Ve lo potete tenere | De Laurentiis scarica il Bologna: spoilerato il ‘business plan’ degli azzurri

Gli obiettivi del presidente del Napoli sono ben altri. In arrivo un difensore straordinario seguito da mezza Europa: tifosi in festa.

Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis deve a tutti costi cercare di ricostruire e rifondare delle basi tali da percorrere il treno che fino allo scorso anno ha garantito ai partenopei la vittoria dello Scudetto.

Ormai, però, è passato quasi un anno e non si vive di soli ricordi. Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli hanno sicuramente dato un apporto, chi per due e chi per otto anni, alla squadra campana. Il patron azzurro, però, ha sempre dimostrato che dinanzi ad errori di percorso non bisogna mai abbassare la guardia.

Una domanda che tutti si pongono è la seguente: Francesco Calzona sarà ancora il nuovo allenatore del Napoli? Ad oggi questa informazione, o meglio questa domanda, non trova risposta certa. Infatti, tutto dipende dall’epilogo di questa stagione calcistica.

Semmai gli azzurri dovessero piazzarsi in zona Champions League, c’è chi allora è convinto che le quotazioni del tecnico calabrese possano salire vertiginosamente. De Laurentiis, infatti, avrebbe già pensato a un premio speciale per tutti i componenti della squadra qualora riuscissero a qualificarsi nuovamente in Champions League.

Il toto-allenatori

Se ciò non dovesse accadere, però, il tecnico potrebbe semplicemente salutare tutti ed essere stato un ottimo traghettatore in grado di ridare fiducia all’ambiente. Il nuovo allenatore potrebbe essere Raffaele Paladino o Francesco Farioli, due allenatori giovani che hanno dalla loro la fame e la grinta di non aver mai guidato una squadra italiana così blasonata.

Ora però, a prescindere da chi sarà il nuovo mister, si inizia a pensare anche in ottica mercato. Se tra i difensori italiani c’era Riccardo Calafiori del Bologna che piace e non solo al Napoli ma anche a tante altre squadre di Serie A, dall’altra parte ci sarebbero le richieste della società felsinea che metterebbero in guardia gli azzurri nell’imbastire una qualsivoglia trattativa.

Schuurs per il Napoli?

A questo punto, c’è da pensare che la squadra partenopea possa puntare seriamente ad un altro obiettivo. Al fine di rinforzare la difesa, De Laurentiis potrebbe parlare con Urbano Cairo, presidente del Torino, per portare a casa un suo gioiellino. Ricordiamo che in passato le due squadre hanno già concluso delle trattative importanti come ad esempio quella di Maksimovic e Verdi, giusto per nominarne alcuni.

Ora però, il difensore in questione potrebbe essere l’olandese Perr Schuurs che dopo il suo lunghissimo infortunio potrebbe ritornare a giocare in Serie A e addirittura in una squadra molto ambita come quella del Napoli.