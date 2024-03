Segna in tutte le partite: Pioli, arriva il bomber dei tuoi sogni | I rossoneri sigillano l’affare

I tifosi del Milan saranno felicissimi. Pioli ha convinto il calciatore a firmare: in arrivo il bomber che segna in ogni partita

La dirigenza del Milan sta già pensando al futuro. A prescindere da come si concluderà la stagione, i rossoneri riflettono già sui possibili colpi da chiudere nella durata del calciomercato estivo: in cima alla lista c’è la punta centrale.

Un ruolo delicatissimo in una squadra, soprattutto in quella rossonera, che nell’ultima decade non ha avuto veri e propri bomber, tanto da definire la maglia numero 9 come una vera e propria “maledizione”, che nessuno riusciva mai ad interrompere.

Ciò fino all’arrivo di Olivier Giroud, acquistato per 3 milioni di euro nell’estate del 2021 prima della scadenza di contratto con il Chelsea. L’ex campione del mondo è stato decisivo in ognuna delle tre stagioni disputate in rossonero, una delle quali ha portato alla vittoria dello Scudetto dopo 11 anni.

Il francese, attuale capocannoniere della storia della Francia con 57 reti, ha contribuito a 49 gol e 14 assist con il Diavolo in 114 partite all’alba dei suoi 40 anni. Numeri incredibili per un calciatore della sua età, che ha vinto tutto in carriera, ma che a fine stagione dirà addio al calcio europeo.

Addio Italia

Si separerà dai rossoneri per firmare quella che probabilmente sarà la sua ultima squadra prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. Andrà in MLS, ai Los Angeles FC, squadra dell’ex portiere titolare dei Blues ed ex Tottenham, Hugo Lloris, rifiutando ogni proposta che gli è arrivata dagli Emirati Arabi e dall’Arabia.

Accetterà un contratto di 18 mesi dal 1 luglio 2024 a dicembre 2025, per il quale c’è solo da sistemare gli ultimi dettagli economici, prima che la trattativa possa terminare ed essere ufficializzata sui canali social della squadra. Una grande perdita per i rossoneri, che avevano trovato in lui il faro della zona offensiva.

Tutta Europa lo vuole

Tra i profili sondati ritenuti adatti per completare l’attacco rossonero insieme a Rafael Leao e Christian Pulisic, il preferito sembra essere Viktor Gyokeres, attaccante svedese di origine ungherese dello Sporting Lisbona, designato come il perfetto erede del francese.

Il classe 1998 sta dimostrando in Portogallo di essere uno dei più forti in circolazione. Ha segnato 36 gol in 39 partite disputate, motivo per il quale la dirigenza dello Sporting non lo cederà facilmente, ma potrebbe intermediare Zlatan Ibrahimovic, divenuto quest’anno dirigente rossonero e della stessa nazionalità del bomber d’area. L’uno serve all’altro: il Milan crea tante occasioni e ha bisogno del finalizzatore, lui segna ogni partita e avrebbe molte occasioni per farlo; un connubio perfetto, che garantirebbe ai rossoneri un top player in rosa.