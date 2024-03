Juventus, non perdere altro tempo | Stretta finale prima dell’annuncio: firmerà a costo zero

In casa bianconera è già tempo di mercato: in attesa della certezza del ritorno in Champions si punta sugli svincolati illustri.

Il conto alla rovescia verso il ritorno in Champions League si assottiglia. Salvo brutte sorprese. Dopo aver vissuto tre quarti di campionato tra primo e secondo posto, in casa Juventus sta salendo la paura di perdere contatto anche dalla piazza d’onore, occupata dal Milan.

La Serie A è infatti arrivata all’ultima sosta con il massimo distacco dalla seconda posizione della graduatoria, utile anche in quanto garantisce la qualificazione alla Final Four di Supercoppa Italiana. Dopo aver accumulato anche sette punti di margine a inizio 2024, la Juventus si trova infatti a -3 dai rossoneri dopo il deludente 0-0 interno contro il Genoa.

Era da ottobre che la squadra di Allegri non accusava un gap così ampio dalle prime due posizioni. All’epoca la distanza dalla coppia Inter-Milan era di quattro punti, ma ora il contesto sembra molto diverso e non solo perché siamo entrati nel rush finale del torneo. I sette punti raccolti nelle ultime otto giornate parlano chiaro.

Il calendario degli ultimi due mesi non presentava peraltro particolari insidie per Danilo e compagni, che al contrario saranno chiamati a gestire negli ultimi due mesi un vantaggio non più così ampio da quarta e quinta posizione dovendo affrontare squadre come Lazio, Fiorentina, lo stesso Milan e Roma.

Juventus, per un mercato da protagonista serve la Champions

Il ritorno in Champions viene visto dai vertici della Juventus come l’obiettivo da non fallire in una stagione comunque di transizione, seguita a quella dell’esclusione dalle coppe decisa dall’Uefa e che potrebbe ancora essere impreziosita dalla conquista della Coppa Italia. Gli introiti derivati dalla nuova e ricchissima Champions sono però imprescindibili anche per programmare il prossimo mercato.

Poco meno di un anno dopo il suo insediamento, il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli, dopo due sessioni in cui il club è stato di fatto costretto a fare da spettatore, è pronto per mettere a disposizione del club la propria esperienza. L’estate in arrivo porterà innesti di qualità e costosi per il centrocampo, mentre per l’attacco l’idea è quella di puntare su un affare a costo zero.

Felipe Anderson-Juventus, contatti avviati: arriva l’imprimatur

L’interesse della Juventus nei confronti di Felipe Anderson è infatti datato e tutt’altro che sfumato. L’attaccante esterno della Lazio, classe ’93, andrà a scadenza con i biancocelesti il prossimo 30 giugno e il suo ciclo nella Capitale pare essersi concluso. I contatti tra le parti sono stati avviati da tempo: l’accordo non è ancora stato raggiunto, ma si respira ottimismo.

Certo, l’ingaggio di Anderson farebbe presuppore un cambio di assetto tattico, dal momento che il brasiliano non sarebbe collocabile nel 3-5-2 di Allegri e del resto delle sue qualità è un estimatore anche uno dei più grandi esterni della storia della Juventus, come Franco Causio: ” Sarebbe un ottimo acquisto – le parole del Barone a Tuttosport – Mi auguro la Juve possa chiudere per lui, resta uno dei pochi giocatori in Serie A in grado di saltare gli avversari con facilità in dribbling e creare superiorità numerica nella metà campo avversaria”. L’investitura è di quelle che contano. Ai tifosi non resta che attendere…