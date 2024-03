Ultima offerta e poi lo cedo | Lotito detta legge: un ex bianconero è pronto a rimpiazzarlo

O dentro o fuori. Lotito dà l’ultimatum: ultima offerta o cessione imminente e firma immediata del suo sostituto

Claudio Lotito non si pone freni: la Lazio necessita di un’immediata rivoluzione. Il ciclo della rosa biancoceleste iniziato nel lontano 2016 con Inzaghi, con il quale ha vinto una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane, è ufficialmente terminato con Maurizio Sarri.

Il ritmo della Lazio è stato incostante questa stagione; pieno di alti e bassi. Con il nono posto atttualmente occupato ed in seguito alle quattro sconfitte consecutive tra Serie A e Champions League, Sarri ha dato le sue ufficiali dimissioni, sostenendo che la squadra non lo seguisse più.

Al suo posto ha guidato la rosa per un’unica partita, quella contro il Frosinone vinta per 2-3, Giovanni Martusciello, storico secondo vice, per poi lasciar spazio al nuovo allenatore biancoceleste, Igor Tudor, che ha firmato un contratto per 2 anni e mezzo a 2.5 milioni di euro annui.

L’allenatore croato riporterà già i primi cambiamenti nella sua prima partita contro la Juventus di Massimiliano Allegri, passando dal 4-3-3, al 3-4-2-1, preservando però il lavoro sulla linea difensiva svolto da Sarri, seppure in contrasto con la sua idea di andare uomo contro uomo.

Cambio degli interpreti

A prescindere da come si concluderà la stagione, la rosa subirà importanti cambiamenti con l’addio dei cosiddetti senatori. Dopo la firma in estate in Arabia Saudita di Milinkovic Savic, sembrano avere le valigie pronte Kamada, Immobile e Luis Alberto.

Il trequartista giapponese non è mai riuscito ad integrarsi e trovare spazio in rosa; il trequartista spagnolo farà probabilmente ritorno in patria, nella quale chiuderà la carriera, mentre il bomber italiano, miglior marcatore della storia dei biancocelesti, ha fatto intendere che lascerà la squadra al termine della stagione, non dando notizie sulla sua prossima meta.

Dentro o fuori

Un altro possibile partente è Felipe Anderson, il cui contratto scade al termine del campionato corrente. La trattativa tra lui ed il club sta andando avanti da inizio stagione, ma sembra non riescano mai a trovare un punto di incontro che gli permetta di firmare il rinnovo.

C’è distanza tra domanda ed offerta e si vocifera che Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, abbia già un contratto pronto da offrire al calciatore per portarlo a Torino, da 4 milioni di euro annui. Claudio Lotito sta già monitorando i possibili sostituti in caso della partenza del brasiliano, le cui ricerche ricadono su due ex della Serie A: Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne, entrambi volenterosi di ritornare in Italia.