Addio Nazionale, il mio percorso è finito qui | La sua esperienza mancherà a tutti

La sua esperienza è giunta definitivamente al capolinea. Una grave perdita per la Nazionale: l’addio è confermato

L’Italia è pronta a partire in missione per Euro 2024. Stavolta il compito di guidare la corazzata azzurra spetterà a Luciano Spalletti, divenuto nuovo CT della Nazionale in seguito all’addio di Roberto Mancini ed attualmente CT dell’Arabia Saudita.

Tutte le speranze sono riposte in lui in seguito all’incredibile impresa compiuta nella scorsa stagione di Serie A TIM. Sulla panchina del Napoli di Aurelio De Laurentiis ha conquistato il terzo Scudetto della storia dei partenopei, la cui vittoria mancava da ben 33 anni.

I calciatori non avranno tempo di riposarsi. Terminati i campionati e le coppe con i club a maggio, partiranno per la Nazionale nei mesi di giugno e luglio, per disputare la nuova edizione del torneo, la 17esima, che sarà ospitata in Germania, che insieme alla Spagna, è la nazione con più edizioni vinte.

I sorteggi che si sono tenuti all’Elbphilharmonie di Amburgo il 2 dicembre non sono stati favorevoli per gli azzurri, i quali sono stati inseriti nel Girone B come quarta fascia, pescando l’Albania, che affronterà il 15 giugno, la Spagna il 20 e la Croazia il 24.

Motivazione in più

Il fatto che l’Europeo si disputi in Germania è una motivazione in più per la nostra Nazionale, la quale è sempre stata un’accerrima rivale dei tedeschi, e che fortunatamente ha spesso avuto la meglio nella maggioranza degli incontri disputati tra le due parti.

Oltre alla semifinale di Euro 2012, è la Coppa del Mondo l’edizione che ha portato più soddisfazioni. L’Italia ha battuto la Germania in tre semifinali del Mondiale disputate: Italia – Germania Ovest 4-3 nel 17 giugno 1970, Italia – Germania Ovest 3-1 nell’11 luglio 1982 e Italia – Germania 2-0, il 4 luglio 2006.

Addio per sempre

Anche le Nazionali femminili disputerrano la nuova edizione degli Europei, a partire nel 2025 e che verrà ospitata dalla Svizzera. La Germania però subirà una grande perdit, poichè dopo 18 anni ed un titolo Olimpico, un primo e un secondo posto all’Europeo e un terzo posto in Nations League conquistati, l’attaccante Svenja Huth dice addio alla Nazionale.

Sui suoi canali social ha postata un’immagine con una lunghissima lettera dedicata ai tifosi, spiegando che concentrerà gli ultimi anni di carriera rimanenti alla maglia del Wolfsburg e che non vedrà l’ora di avere più tempo da dedicare a lei e alla sua famiglia, tifando però per sempre, seppur da casa, la sua amata Nazione.