“Tre acquisti mirati”: Antonio Conte torna in Italia e porta i campioni | Corteggiamento finito, ecco chi allenerà

Dopo un anno di lontananza dalle panchine il ritorno del tecnico salentino è sempre più vicino: la destinazione è sorprendente.

Un anno solare sabbatico può bastare. Antonio Conte è senza panchina da 365 giorni. Era infatti il 26 marzo 2023 quando il Tottenham comunicò il raggiunto accordo di rescissione contrattuale con il tecnico salentino, che lasciò quindi il club londinese dopo un anno e mezzo particolarmente intenso.

Subentrato a Nuno Espirito Santo nel novembre 2021, infatti, l’ex allenatore di Juventus e Inter riuscì in meno di sei mesi a compiere una vera e propria impresa, quella di portare una squadra reduce da un inizio di campionato disastroso alla qualificazione alla Champions League.

I tifosi degli Spurs furono subito conquistati dalla passione del tecnico salentino, ma a venire presto a mancare fu poi il feeling con la società a causa dei punti di vista opposti sulla conduzione del mercato. Conte avrebbe gradito l’allestimento di una rosa in grado di competere per la vittoria della Premier League, mentre il club, nonostante la presenza di Fabio Paratici, che Conte ben conosceva dai tempi della Juventus, non ha mai compiuto investimenti tali da soddisfare le ambizioni dell’allenatore.

I risultati sono quindi iniziati a venire meno per arrivare alla decisione di separarsi con tre mesi di anticipo sulla scadenza del contratto, con la squadra lontana dalle prime posizioni. Da quel giorno il nome di Conte è stato associato a diversi club, soprattutto italiani.

Conte, il ritorno mancato in nazionale e i contatti con il Napoli

Gli unici contatto certificati sono stati con la Federazione quando, nell’agosto 2023, le dimissioni di Roberto Mancini aprirono un vuoto improvviso sulla panchina dell’Italia, e con il Napoli nell’autunno successivo dopo l’esonero di Rudi Garcia.

Conte, già ct dal 2014 al 2016, fu interpellato come alternativa a Luciano Spalletti, sul quale sarebbe poi ricaduta la scelta per il dopo Mancini, mentre per il Napoli fu lo stesso tecnico salentino a tirarsi indietro per non voler prendere incarichi in corsa. In estate però tutto fa pensare che la lontananza dalle panchine possa concludersi.

Conte-Juventus, ritorno di fiamma? I tifosi hanno già “deciso”

Buona parte dei tifosi della Juventus vedrebbero infatti di buon occhio il clamoroso ritorno di Conte sulla panchina bianconera. Lo strappo per le improvvise dimissioni dell’estate 2014 e soprattutto per il “tradimento” con il passaggio all’Inter nel 2019 sembra essere stato dimenticato e in vista della possibile fine del secondo ciclo di Max Allegri la “scelta” del popolo bianconero sembra essere stata presa.

“Con Conte e 3 acquisti mirati di spessore…. si vince a mani basse il prossimo anno….” si legge in un tweet pubblicato su X da un tifoso della Juventus. Del resto si sta parlando di una vera e propria bandiera, ex capitano della gloriosa squadra di Marcello Lippi e poi allenatore vincitore di tre scudetti, quelli del riscatto dopo gli anni bui del post Calciopoli. Lo stesso Conte, poi, non ha nascosto ad amici il sogno di tornare sulla panchina della squadra del cuore, in un futuro che potrebbe non essere così lontano…