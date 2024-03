Roma pronta al braccio di ferro: il giallorosso lo vogliono tutti | Costa ‘solo’ 5 milioni

Una valutazione del cartellino del giocatore particolarmente vantaggiosa accende il duello sul mercato: i dettagli.

Chi vincerà questa sfida di mercato si assicurerà un ottimo interprete del ruolo a “soli” 5 milioni di euro. È questa la valutazione del giocatore stimata dal portale Transfermarkt. Non sappiamo esattamente il perché di questa cifra al ribasso ma di sicuro, per i club interessati, questa ha tutte le caratteristiche per essere la scelta più intelligente tra presente e futuro.

Ci sono in particolare due club pronti a lottare per l’obiettivo comune. Le necessità sono le stesse, riassunte in un principio molto importante. In quel ruolo servono certezze. Lo stesso giocatore si sarebbe ormai convinto che i tempi per il grande salto siano maturi.

Le big del nostro campionato ci pensano eccome in vista della prossima stagione. Certe sirene di mercato si possono ignorare ma alla fine ritornano ancora più forti. Ecco perché il calciatore dovrà fare un grande sforzo di concentrazione per pensare solo ed esclusivamente al suo attuale club.

Il giallorosso piace a molti club e ora è arrivato il momento di entrare nella fase cruciale della trattativa. Per il bene di entrambe le parti sarebbe meglio chiarire subito le intenzioni.

Che duello di mercato

Ci stanno pensando sia la Roma che la Fiorentina, anche grazie a un dato statistico curioso. Il calciatore, assieme ad altri due colleghi di Serie A, detiene un record particolare ovvero quello di non aver perso nemmeno un minuto in queste 29 giornate di campionato.

Ecco perché Wladimiro Falcone potrebbe presto vivere le sensazioni di chi gioca in una big. La trattativa di mercato è entrata nel vivo.

Due soluzioni per il futuro

La Gazzetta dello Sport e Tuttosport non hanno dubbi. Wladimiro Falcone fa gola a Fiorentina e Roma, con i Viola che fanno sul serio e provano ad anticipare la formazione di De Rossi. L’estremo difensore del Lecce, protagonista di un’ottima stagione, per ora pensa alla missione salvezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wladimiro Falcone (@wladimirofalcone)

Anche nell’ultima gara vinta contro la Salernitana Falcone si è dimostrato ancora una volta decisivo, ricevendo a fine partita nuovi attestati di stima da parte del tecnico Gotti. Questa stagione potrebbe dunque essere l’ultima in Salento, prima del salto in una squadra che ambisce ai massimi traguardi. Con quella valutazione di mercato tutto sembra incredibilmente alla portata.