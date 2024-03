“È questa la mia decisione”: Napoli, non ci vedremo mai più | Annuncio ufficiale davanti alle telecamere

Il calciatore ha rilasciato un annuncio ufficiale durante la sua ultima intervista: decisione presa, addio Napoli

Il Napoli di Francesco Calzona cercherà di terminare la stagione nel migliore dei modi. L’attuale posizione nella quale si trovano attualmente gli azzurri è totalmente inaspettata, poichè nessuno pronosticava un rendimento tale da campioni d’Italia.

Per l’intera durata della scorsa stagione la squadra di Aurelio De Laurentiis ha fatto parlare di sè sia in Italia che in Europa, grazie all’incredibile forza ed intesa dimostrata nel rettangolo di gioco, nata soprattutto per meriti di Luciano Spalletti, adesso CT della Nazionale Italiana.

L’attuale annata si può già definire un vero e proprio disastro. Fuori agli ottavi di finale di Coppa Italia per il terzo anno consecutivo, in seguito ad un roboante 0-4 rimediato contro il Frosinone, fuori dalla Champions League, eliminati dal Barcellona di Xavi e fuori dalla lotta Scudetto.

Analizzando le statitische, la classifica e il rendimento delle altre squadre, il Napoli dovrà dare tutto da qui fino al termine del campionato per tentare di acciuffare il quarto posto e qualificarsi per la prossima edizione della massima competizione europea per club.

Rivoluzione in arrivo

Quest’anno il meccanismo azzurro ha subito dei rallentamenti a causa di alcuni ingranaggi cambiati in maniera errata. I capri espiatori alludono alla panchina, poichè è già il terzo allenatore sostituito da inizio anno ed al mercato, poichè i nuovi acquisti non hanno per nulla soddisfatto le aspettative.

Con gli addii oramai certi di Victor Osimhen e Piotr Zielinski, sarà attuata una rivoluzione. Non si è ancora a conoscenza di chi saranno i sostituti del bomber nigeriano e del centrocampista polacco; il primo nome trapelato era un ritorno di fiamma di Gabri Veiga, ad un passo dal vestire la maglia azzurra la scorsa estate.

Porte chiuse

Il giovanissimo calciatore spagnolo, dopo una stagione da urlo al Celta Vigo, avrebbe dovuto trasferirsi nella squadra campana in seguito al pagamento della clausola rescissoria di 35 milioni di euro, ma la trattativa è saltata in seguito all’inserimento dell’Al-Ahli, che l’ha successivamente acquistato.

L’idea di De Laurentiis era quella di piombare nuovamente sul talento classe 2002, il quale però nella sua ultima intervista ha chiuso definitivamente le porte ad un suo trasferimento in Italia, dicendo che il Napoli è un grandissimo club, ma che non si sarebbe sentito importante in quanto non gli sono stati promessi i minuti che riteneva necessari per crescere e fare il definitivo salto di qualità. Ha inoltre aggiunto che nonostante abbia avuto bisogno di un periodo di adattamento in Arabia Saudita, è stata la scelta migliore che abbia fatto per il suo futuro.