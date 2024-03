Stiamo pensando di ritirarci: terremoto in campionato | La Big valuta una drastica scelta

Un’altra pagina nera per il calcio e per lo sport in generale. Ecco che cosa è successo e quali saranno le prime conseguenze in campo.

Un’azione che darebbe una scossa non solo a questa stagione ma all’intera storia del club. Sembrava impossibile soltanto pensare a uno scenario del genere ma alla fine è successo. Pensate alla vostra squadra del cuore che, dopo aver conquistato con fatica vittorie e trofei, decide di mollare tutto e ricominciare da capo.

I tifosi di un club così appassionato possono comprendere la motivazione ma non possono accettare le modalità con cui ci si sta muovendo. Ecco perché adesso si fa durissima e i media parlano già di scenari da far rabbrividire tutti gli addetti ai lavori.

Sta succedendo davvero, con buona pace di chi ama il club o forse proprio per quelle persone che hanno dedicato una vita al calcio. Certe emozioni non si cancelleranno mai ma adesso è arrivato il momento di ricominciare da zero.

Naturalmente una scelta del genere non può avere delle semplici ripercussioni di tipo sportivo. Proprio in queste ore stanno venendo fuori tutti gli effetti collaterali della vicenda. La cosa più semplice da dire è un gigantesco “si salvi chi può”.

La squadra si ritira

Quando la misura è davvero colma, si può arrivare a decisioni drastiche come questa, con la speranza che questo passo possa smuovere le coscienze e cambiare da dentro il movimento.

Intanto il club ha deciso. Stiamo parlando del Fenerbahce e di un match, l’ennesimo, ancora segnato dalla violenza. Questa volta le conseguenze potrebbero assumere dei contorni davvero unici.

Che caos: ecco cosa è successo

Il club turco, uno dei più importanti, starebbe valutando di ritirarsi dal campionato in seguito agli ultimi episodi di violenza. Cambierebbe così il destino degli ex calciatori di Serie A Leonardo Bonucci, Rade Krunic ed Edin Dzeko. La nota ufficiale del club non lascia spazio a grandi interpretazioni. Le violenze durante il match tra il Fenerbahce e il Trabzonspor ha lasciato un segno.

Ecco la nota del club: “Valutiamo le azioni da intraprendere, compreso il ritiro della nostra squadra di calcio dalla Superlega A sulla base degli eventi accaduti. Perché moriremo un giorno anziché morire ogni giorno”. La presa di posizione del club turco è stata davvero coraggiosa e sarà seguita da un lungo dibattito.