Si ferma sul più bello: De Rossi si rammarica per la pessima notizia | Purtroppo non c’è alcuna speranza

Il tecnico e i tifosi sono disperati di fronte a questa triste prospettiva. Ecco cosa è successo e come reagire alle difficoltà.

La Roma va che è una meraviglia e continua a macinare punti per quello che resta l’obiettivo più importante della stagione, la qualificazione alla prossima Champions League. I giallorossi e il Bologna di Thiago Motta, rivedendo le immagini dell’ultimo turno, sono riuscite a conquistare i tre punti non senza fatica.

Con il passare delle giornate infatti le squadre sanno che i punti iniziano a pesare e il buon Sassuolo guidato da Ballardini aveva quasi completato la sua missione impossibile. Quei tre punti che separano De Rossi da un traguardo incredibile sono lì a testimoniare la bontà del lavoro e la nuova valorizzazione del patrimonio tecnico a disposizione.

“Abbiamo una rosa da Champions” ha ricordato con orgoglio il tecnico. Un modo per riavvicinarsi alla proprietà, spesso in contrasto con il predecessore José Mourinho ma anche un monito per i propri giocatori. Tradotto: nessun alibi da qui al termine della stagione.

I giocatori effettivamente non stanno tradendo le aspettative. Soprattutto da centrocampo in su la Roma può schierare giocatori di grande qualità. Sarebbe davvero strano vedere la coppia formata da Dybala e Lukaku fuori dalla competizione più importante.

L’ultimo sforzo

Le ultime 9 partite di Serie A saranno 9 finali, a maggior ragione per chi, come i giallorossi, è ancora alla ricerca di quei punti per centrare l’obiettivo. Dopo la sosta la Roma sarà chiamata a un altro ciclo terribile, con la variabile derby pronta a fare la differenza.

Tra campionato ed Europa League gli uomini di De Rossi si giocano tutto. Persino il tecnico può ottenere con certezza quel rinnovo di contratto che gli garantirebbe almeno un’altra stagione nel suo luogo del cuore.

Che batosta

Nell’entusiasmo generale però a volte è bene tornare coi piedi per terra e ricordarsi di qualche possibile insidia. Dopo il giallo rimediato contro il Sassuolo infatti per Lorenzo Pellegrini è scattata la squalifica. Non esattamente una buona notizia per De Rossi e lo spogliatoio.

Il centrocampista autore del gol vittoria proprio contro gli uomini di Ballardini dovrà saltare il prossimo turno contro il Lecce. Il calciatore, con De Rossi in panchina, è tornato ad essere quel faro pronto a indicare la strada ai compagni. Dopo questo stop tutti si aspettano di vederlo in campo per il rush finale.