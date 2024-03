Crisi Juventus, idea pazzesca e accordo già siglato | A giugno si riparte da lui: è l’uomo giusto al posto giusto

In casa Juventus la crisi sembra non aver fine: a giugno si ripartirà da una nuova figura, l’accordo è già stato preso

Il ritiro sarebbe dovuto servire a qualcosa, ma così non sembra; il gruppo non ha trovato la coesione e la compattezza necessaria per uscire da questo periodo buio. La Juvenuts di Massimiliano Allegri è ufficialmente in crisi e l’ha dimostrato nuovamente con il Genoa.

Una squadra che nella gara all’Allianz Stadium appariva disunita, senza idee e soprattutto piena di un nervosismo mai visto in questa stagione. Nervi alle stelle, sia da parte dei calciatori in campo, e lo testimonia l’espulsione di Dusan Vlahovic, sia dell’allenatore nel post partita.

Eppure al termine del mese di gennaio, seppur con una partita in più da calendario, erano addirittura sopra l’Inter di Simone Inzaghi. Dal pareggio contro l’Empoli, il buio totale: solamente 7 punti ottenuti nelle ultime 8 gare di Serie A, ed un’unica vittoria contro il Frosinone in extremis.

Dimostrano di avere un ritmo da squadra di retrocessione. Ciò che più preoccupa i tifosi è che sono passanti dal lottare per Scudetto con i nerazzurri, a concentrarsi sul guardare le inseguitrici per la conquista di un posto nella prossima edizione di Champions League.

Pausa necessaria

Fortunatamente il calendario ha previsto una sosta per le ultime amichevoli che si disputeranno tra le Nazionali prima dell’inizio di Euro 2024 nel mese di giugno. Una pausa doverosa per gli uomini di Allegri, che servirà a sbollire e far riordinare le idee.

C’è bisogno di capire cos’è che ha rotto il meccanismo e ha creato questa involuzione. Di sicuro serve una svolta nel sistema di gioco, negli atteggiamenti e nelle idee, con il fine di terminare al meglio l’attuale stagione, sia con la qualificazione in Champions League, sia con la Coppa Italia.

Parole dell’ex

In seguito al preziosissimo punto ottenuto da parte del Genoa all’Allianz Stadium contro la Juventus, si è espresso Koni De Winter, difensore di proprietà dei bianconeri, ma attualmente in forza ai rossoblù in prestito con obbligo di riscatto fissato ad 8 milioni di euro, in caso si verifichino determinate condizioni.

Il calciatore belga, classe 2002, nel post partita a Sky Sport ha commentato: “Abbiamo fatto tutto per portarci a casa un punto, combattendo. La Juventus è molto forte ma penso che siamo stati bravi”; sulla squadra avversaria ha aggiunto: “Bello, per me è come casa, mi hanno preso che avevo 16 anni e ho fatto tanti anni qui. Sempre bello tornare”. A Genoa sta raggiungendo la sua piena maturità, che gli permetterebbe la prossima stagione di far ritorno a Torino e divenire uno dei perni della difesa bianconera.