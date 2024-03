Spettatori delusi? Da oggi rimborsano i soldi | Per averli indietro basta fare così

Quella che sembrava essere soltanto una provocazione è diventata realtà. Ecco il caso che farà scuola: i dettagli.

Venire rimborsati dopo non essere riusciti a godere dello spettacolo che ci si sarebbe aspettati. È tutto vero ed è successo davvero. Se è vero che “Il cliente ha sempre ragione”, questo è uno degli esempi più eclatanti di come si possa risolvere con efficienza un caso di Customer Service.

L’esperienza non è stata all’altezza delle aspettative. In particolare c’è stato un aspetto che ha fatto storcere il naso ai tifosi presenti sugli spalti. Nessun problema: reclamo e rimborso. Un altro detto, quello del “Soddisfatti o rimborsati” che anche questo caso va in porto, con buona pace dei più scettici.

Non sarà sicuramente un alibi pronto a far aumentare il numero dei tagliandi venduti ma di per sé rappresenta un caso pronto a fare scuola. Da questo momento in poi i milioni di appassionati che almeno una volta sceglieranno di assistere all’evento dal vivo, sapranno come comportarsi.

La soddisfazione del cliente, in questo caso il tifoso di calcio, viene prima di tutto. Ma siamo sicuri che varrà per ogni Lega e quindi in ogni paese pronto ad ospitare l’evento sportivo?

Un caso che fa discutere

Le aspettative dei tifosi erano decisamente più alte e l’evento, in parte, non è andato giù a chi si è presentato allo stadio per la grande occasione. Stiamo parlando di una partita di esibizione a Hong Kong alla quale avrebbe dovuto partecipare anche un calciatore speciale.

Esattamente proprio lui, sua maestà Lionel Messi. Come riportato da Ansa infatti l’argentino, lo scorso mese di febbraio, non ha partecipato a questa partita perché reduce da un infortunio, provocando lo sdegno generale e non solo.

I tifosi chiedono il rimborso

Non solo il disappunto per non aver avuto la possibilità di vedere il calciatore più forte al mondo in azione ma anche quelle scuse che non sono mai arrivate. Nonostante i buoni rapporti tra Messi e la Cina, la gara di Hong Kong resta una macchia nella sua straordinaria carriera.

E quindi i tifosi presenti all’esibizione che non hanno potuto ammirare la Pulce dal vivo avranno diritto a un rimborso del prezzo del biglietto del 50%. La condizione posta dagli organizzatori è che nessuno prosegua con alcun tipo di reclamo legale. I prezzi per la gara dello scorso 4 febbraio erano arrivati anche a 4800 dollari di Hong Kong, circa 600 euro.