Senza clausola non firmo niente: Juventus avvisata | Se non lo accontentano salta il rinnovo

Manca un dettaglio fondamentale per il rinnovo: la clausola. Se non verrà inserita, la firma sul contratto non ci sarà

La Juventus non è più quella di prima. È anche comprensibile considerando che oramai gli storici senatori hanno appeso gli scarpini al chiodo o hanno cambiato rosa; è arrivato dunque il momento di dar spazio alla nuova generazione.

In questo i bianconeri sono dei maestri; è una delle pochissime squadre che negli ultimi anni ha lanciato nuove promesse. Basti pensare che negli ultimi 5 anni sono ben 34 i nuovi nomi lanciati nel mondo del calcio professionistico, che hanno fatto il loro debutto in Serie A.

Analizzando le statistiche a nostra disposizione, si può constatare come nella penultima gara di campionato, quella disputata e persa per 2-1 contro il Napoli, i bianconeri hanno schierato una formazione con un’età media pari a 26 anni e 14 giorni.

Oltre a Wojciech Szczęsny, Daniele Rugani ed Alex Sandro, gli 8 giocatori della formazione titolare non erano più “anziani” del 2000. Anche i cambi non sono stati da meno, con l’inserimento di Kenan Yildiz e Joseph Ngoge (2005) e Timothy Weah (2000).

Top nella gestione

Nella gestione dei giovanissimi calciatori che hanno esordito nella Juventus, c’è lo zampino di Massimiliano Allegri, storicamente riconosciuto come uno dei migliori nella gestione dei nuovi esordienti, in grado di dargli spazio e fiducia per esprimere il loro potenziale.

Con il tempo le risposte stanno arrivando, nonostante gli errori. I bianconeri occupano attualmente la terza posizione in classifica e sono in semifinale di Coppa Italia; una grandissima soddisfazione per il tecnico toscano.

Trattativa per il rinnovo

Tra i giovani che si stanno dimostrando sempre più protagonisti, ci sono Matias Soulè e Kenan Yildiz. Mentre il primo sta facendo faville a Frosinone ed è l’unico nella storia del club giallazzurro ad aver segnato 10 gol nella massima serie del calcio italiano, il secondo si sta ritagliando sempre più spazio nella squadra di Allegri.

Il turco dopo una partenza a razzo ha avuto una frenata: non segna dall’11 gennaio, ma è a caccia del gol e la Juventus vuole blindarlo per il suo grandissimo talento. L’agente del calciatore e la società bianconera, nonostante il prolungamento firmato in estate fino al 2027, stanno lavorando per un rinnovo al 2029 con adeguamento dell’ingaggio, che avverrà solo nel caso in cui venga inserita una clausola rescissoria, della quale la Juventus però non sembra molto soddisfatta.