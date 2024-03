‘C’è più di un ferito’: grave sconfitta per il calcio italiano | A margine del match si consuma il dramma

Un terribile episodio che fa riflettere e ci costringe a rivivere pagine davvero buie del nostro calcio. Ecco che cosa è successo.

Una sconfitta ancora più grave di quella che può maturare al termine di una gara di calcio tra due squadre che lottano per lo stesso obiettivo. Qui il calcio è solo sullo sfondo perché i fatti di cronaca hanno oscurato le gesta dei protagonisti in campo.

Undici contro undici dovrebbe essere la normalità ma fuori dallo stadio qualcosa di molto grave è successo. Ancora una volta. Purtroppo negli ultimi anni si stanno riempiendo pagine di cronaca sportiva e non in seguito ad episodi che non hanno nulla da spartire con i valori principali di questa disciplina.

La violenza è entrata in campo e in alcuni casi sembra che ci sia davvero poco da fare se non limitare i danni e sperare che non accada più. Quando ci si affida però al buon senso di una comunità, in un paese come il nostro, spesso non c’è proprio nulla da festeggiare.

L’evoluzione di questo sport sta diventando un’involuzione. La magra consolazione è che il calcio dei violenti parla un linguaggio universale, come dimostrato dai recenti episodi in Francia. Ecco invece cosa è successo nel Belpaese.

Un fatto gravissimo

Ci ritroviamo a condannare l’ennesimo episodio di violenza in un contesto sportivo che conosciamo fin troppo bene, naturalmente quello del mondo del calcio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti la gara tra Venezia e Bari è stata accompagnata da momenti di alta tensione.

Il match del Penzo ha emesso il suo verdetto, con la squadra veneta vincere la sua 16° gara stagionale. C’è però ben poco da festeggiare e il motivo è ormai chiaro. Il club prende le distanze da quanto accaduto a margine della gara.

Ecco cosa è successo

Prima del fischio d’inizio della gara tra Venezia e Bari si sono registrati scontri tra gli agenti di Polizia e i tifosi del club pugliese. Ci sono stati lanci di transenne e bengala quando un gruppo di tifosi ha cercato di superare un ponte e raggiungere le abitazioni di Sant’Elena.

Secondo quanto riferito dalla Questura tre agenti avrebbero riportato ferite non gravi. Questo Paese non vuole imparare la lezione e per colpa di alcuni facinorosi il tema della violenza negli stadi è ancora più attuale di prima.