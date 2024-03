Ribaltone Italia, colpo di scena prima degli Europei: “Cambieremo il Capitano” | È successo l’impensabile

Gli appassionati di calcio si apprestano a vivere un’estate a forti tinte azzurre: l’inatteso annuncio del ct prima del via dell’avventura.

La ‘missione Euro 2024’ sta ufficialmente per partire. Sette mesi dopo essere subentrato a Roberto Mancini, Luciano Spalletti è pronto per vivere l’intensa esperienza di guidare la nazionale italiana nella fase finale di una grande competizione.

Dopo aver deciso di rinunciare al progetto dell’anno sabbatico, abbracciato dopo le dimissioni dal Napoli al termine della cavalcata coronata dalla conquista dello scudetto, Spalletti ha dovuto affrontare una situazione d’emergenza, quella di completare il percorso di qualificazione all’Europeo in programma in Germania la prossima estate.

Una missione non semplice e portata a termine grazie al sofferto pareggio di Leverkusen contro l’Ucraina dello scorso 20 novembre. I campioni in carica cercheranno di difendere il titolo dal prossimo 14 giugno, con la speranza di arrivare fino alla finale in programma 30 giorni più tardi.

Un obiettivo che oggi pare lontano, ma per tradizione, si sa, l’Italia sa dare il meglio quando è sfavorita e quando la rosa non si presenta sulla carta come la più forte in assoluto sul piano tecnico. Insomma, prepariamoci a, si spera, un buon numero di settimane in cui trepidare, che saranno precedute dall’inizio di un’altra importante avventura.

Italia femminile, l’era Soncin inizia il percorso verso Euro 2025

Il prossimo 5 aprile prenderà infatti il via il percorso di qualificazione dell’Italia femminile al campionato d’Europa 2025, la cui fase finale si svolgerà in Svizzera dal 2 al 27 luglio. Per le Azzurre del ct Andrea Soncin si tratterà di una tappa di crescita importante di un ciclo partito dopo il deludente Mondiale 2023.

L’ex attaccante, tra le altre, di Ascoli e Atalanta, nonché ex allenatore del Venezia anche in Serie A, seppur per poche partite, è stato scelto dalla Federazione per aprire una nuova era all’insegna del ringiovanimento di un gruppo che non ha più saputo ripetersi dopo l’exploit al Mondiale 2019, che vide l’Italia spingersi fino ai quarti di finale.

Italia, Soncin allo scoperto sull’erede di Sara Gama

I flop all’Europeo 2022 e al Mondiale 2023 devono essere accantonati, così ino dei primi nodi che Soncin dovrà sciogliere sarà la scelta del nuovo capitano dopo l’addio alla nazionale di Sara Gama, pilastro storico del gruppo che ha scritto la storia del movimento femminile italiano sotto la guida di Milena Bertolini.

Ebbene, in vista della sfida contro l’Olanda del prossimo 5 aprile a Cosenza il ct, intervistato da Tuttosport, è parso avere già le idee chiare: “Abbiamo già affrontato questo discorso con le ragazze. Il numero di presenze non può essere l’unico criterio, perché altrimenti toglierebbe valore a questo ruolo. Quindi la valutazione sarà fatta a 360°”. Soncin cerca quindi una leader anche sul piano carismatico. Il casting è aperto e pro mette sorprese, le stesse che la nuova Italia è riuscita a regalare sul campo Nations League, dove l’Italia è stata in grado di battere la Spagna campione del mondo e di chiudere davanti alla quotata Svezia.