Devo scappare via da qui: Lazio, aggressione brutale e addio imminente | La favola è finita per sempre

La lunga storia d’amore tra la Lazio e il calciatore è arrivata ai titoli di coda. Non sarà facile voltare pagina.

Una lunga favola sportiva iniziata nel lontano 2016 e ora costretta a interrompersi anche a causa degli ultimi eventi. Sarà molto difficile per il calciatore lasciarsi alle spalle tutti questi anni, conditi da emozioni e momenti indimenticabili in campo e fuori.

Non un semplice giocatore ma un esempio. Un uomo in grado di trascinare i suoi e indicare ai giovani la via maestra verso il raggiungimento di grandi obiettivi non solo dal punto di vista individuale ma anche di team. Ecco perché questa nuova pagina di calcio non potrà essere come le altre.

Il mercato può offrire tuttavia nuove opportunità dopo che queste sono state allontanate in estate per amore di un popolo da sempre molto vicino alla squadra del cuore.

Gli ultimi risultati in campo hanno complicato un percorso non più così netto e sicuramente privo di grandi soddisfazioni. Si è passati infatti da un secondo posto che valeva quasi come uno scudetto a una posizione intermedia tra chi ha voglia di sognare e chi invece è costretto ad arrendersi.

Il nuovo corso sarà senza di lui

La favola è purtroppo finita. Nel calcio come nella vita il tempo a disposizione non è mai abbastanza e bisogna accettare i verdetti del campo. In questo caso la posizione del calciatore può rappresentare un punto di svolta anche per la squadra. Il futuro del calciatore è sempre più lontano dalla Capitale.

Stiamo parlando delle disavventure di Ciro Immobile e della sua Lazio. La squadra ha appena salutato l’ex tecnico Maurizio Sarri e proverà in queste ultime giornate a rendere dignitosa una stagione caratterizzata più da luci che ombre.

L’ultima delusione

Non solo il campo e quei risultati così deludenti. Persino la vita privata del bomber si sta rivelando davvero poco esaltante. Come riportato dalla Repubblica infatti Ciro Immobile ha vissuto momenti di tensione e paura proprio nelle ultime ore.

Il calciatore, mentre si trovava in auto con la sua famiglia, è stato avvicinato da un uomo che lo ha insultato e aggredito verbalmente. L’atmosfera in casa biancoceleste è tutt’altro che serena, soltanto un filotto di vittorie potrebbe ridare fiducia all’ambiente. Poi sarà tempo di rivoluzione con l’attaccante campano ormai sempre più fuori dal progetto biancoceleste. Il presidente Lotito non vuole rivivere le sensazioni di questa seconda parte di stagione.