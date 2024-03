Colpo bianconero, finalmente l’ufficialità: ‘È stato messo sotto contratto’ | Annuncio nel pomeriggio

Il colpo di mercato rappresenta un grande punto di partenza per la società e i tifosi. Ora nulla diventa impossibile.

Una grande operazione tra presente e futuro. Il club ci ha da sempre abituati a grandi progetti e non può certamente mancare la “materia prima” quando si cerca di programmare il futuro. Servono una visione e quella lungimiranza che ti permette di anticipare la concorrenza su tutti i fronti.

Quando gli altri club si accorgeranno del suo talento, il direttore sportivo si sfregherà le mani. Adesso promette bene ma tra un paio di stagioni potrebbe essere rivenduto a cifre ancora maggiori. Il cosiddetto player trading è da sempre un’idea delle medio-piccole ma non solo.

I bianconeri comunicano con grande soddisfazione i dettagli di una trattativa che a un certo punto ha rischiato di prendere una piega diversa. Quando ci sono un progetto e persone che pensano solo al bene del club però tutto va nella corretta direzione, esattamente come in questo caso.

Si tratta di una grande operazione di mercato in entrata. I tifosi e la società si aspettano molto dal nuovo arrivato, a tal punto da aver già in mente il corretto percorso di crescita per il diretto interessato.

Ufficiale, accordo siglato

Ora è tutto nero su bianco, esattamente come i colori della maglia che indossa. Il calciatore posa felice con la maglia e si augura che questo possa essere soltanto l’inizio di una lunga carriera ad altissimi livelli.

Stiamo parlando di un talento bianconero che farà sicuramente parlare di sé. Chi lo conosce bene assicura: sarà soltanto questione di tempo.

Un momento da ricordare

È stata sicuramente una giornata speciale non solo a livello professionale ma prima di tutto personale per il difensore classe 2008 dell’Udinese Matteo Palma. Come riportato infatti dal sito ufficiale del club bianconero, il calciatore ha siglato il suo primo contratto da professionista.

Il giovane difensore ha tutte le intenzioni di scrivere un’altra pagina del proprio percorso in bianconero, dopo aver siglato un contratto che lo legherà ai friulani per altre due stagioni, fino al giugno del 2026. In questa stagione il giocatore ha già fatto vedere ottime cose in Primavera, con 3 gol che hanno impreziosito le 19 presenze totali tra Campionato e Coppa Italia. Il futuro è tutto suo. Chissà che non possa arrivare anche la chiamata della prima squadra.