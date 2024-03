Ci serve un nuovo allenatore: Nazionale, è accaduto l’impensabile | L’annuncio improvviso arriva in giornata

Momenti di confusione all’interno della federazione calcistica: tifosi sotto shock e futuro tutto da scrivere.

La stagione dei club sta per entrare nella sua fase conclusiva e decisiva. Tra campionati nazionali e coppe europee il mese di marzo segna come tradizione “l’allineamento” prima del rush finale che avrà il proprio termine nel mese di maggio.

Del resto l’estate 2024 si annuncia particolarmente intensa, essendo in programma Euro 2024 e Copa America, entrambi tra giugno e luglio, mentre poche settimane più tardi prenderà il via il torneo di calcio dei Giochi di Parigi.

Un appuntamento, quest’ultimo, come sempre dimenticato o comunque sottovalutato dagli addetti ai lavori, complice il fatto che non trattandosi di un torneo riconosciuto dalla Fifa i club non hanno l’obbligo di concedere i propri tesserati ai commissari tecnici che li selezioneranno per le varie nazionali.

Ciò non toglie che nel recente passato diverse stelle del pallone abbiano puntati i piedi per prendere parte alle Olimpiadi, a partire da Neymar a Rio de Janeiro nel 2018 e la stessa cosa sembra deciso a fare Kylian Mbappé in vista di Parigi, proprio nell’estate che vedrà l’attaccante lasciare il PSG a parametro zero.

Una “fortuna”, questa, che non hanno avuto le società i cui giocatori sono stati scelti per disputare la Coppa d’Africa lo scorso gennaio. Si è trattato dell’ultima edizione del torneo ad essersi disputata durante l’inverno boreale, ma dal Napoli con il nigeriano Victor Osimhen fino al Liverpool con Mohamed Salah, solo per fare due nomi, le defezioni illustri sono state tante.

Nigeria dal sogno all’incubo: scenario clamoroso dopo la Coppa d’Africa

Proprio la Nigeria sarebbe poi arrivata ad un passo dal trionfo, arrendendosi solo in finale alla Costa d’Avorio padrona di casa. Un successo, quello degli Elefanti, del tutto inaspettato, considerando che il ct Fasset era stato virtualmente esonerato dopo il ko nella fase a gironi proprio contro la Nigeria.

La qualificazione tra le migliori terze ha poi fatto da preludio alla cavalcata da outsider fino al trionfo, per la delusione delle Super Aquile, che già pregustavano il quarto trionfo nella competizione, il primo dal 2013. E invece, paradossalmente, dopo la sconfitta proprio a Lagos si è aperta un’inattesa crisi tecnica.

Nigeria, ct cercasi: spunta l’annuncio online

Le dimissioni del ct portoghese José Peseiro, in carica dal 2022, hanno infatti creato un vuoto che la federazione nigeriana non è ancora riuscita a colmare, a soli due anni dal Mondiale che si svolgerà nel 2026 tra Usa, Canada e Messico. Ebbene, per provare a trovare il nuovo ct si è pensato di pubblicare un vero… annuncio di lavoro.

Proprio così: “La Federcalcio nigeriana è alla ricerca di un leader visionario che prenda il timone della nostra squadra nazionale maschile senior – si legge nell’”appello” – Questa è la tua occasione per guidare una squadra ricca di storia e guidarla verso una gloria ancora maggiore sulla scena internazionale. Sei pronto a rispondere alla chiamata?”. Una vera e propria job description, rilanciata dai social, con tanto di requisiti: ‘Qualifiche di alto livello’ e ‘comprovata esperienza nella gestione del calcio ai massimi livelli’ oltre a ‘mentalità vincente’. Non è dato sapere quando scadranno i termini per le candidature…