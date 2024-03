Accasciato a terra privo di sensi: l’intero stadio assiste al dramma | Terrore e sgomento durante il match

Le immagini hanno fatto il giro del mondo e per un attimo lo stadio è rimasto in silenzio. Ecco che cosa è successo.

Il calciatore a terra, privo di sensi e subito quel pensiero che corre verso eventi del recente passato che hanno paralizzato lo stadio e i tifosi a casa. Dal caso di Christina Eriksen e quelle ore successive davvero tremende, fino agli episodi più recenti, non si può mai essere pronti a una scena del genere.

Inutile girarci attorno: quando capitano episodi come questo, diventa inevitabile pensare al peggio e a una carriera destinata ad interrompersi bruscamente. Questa volta tutti hanno assistito a qualcosa di davvero terribile, guardando con sgomento al campo.

Quando si tratta di salute poi tutto il resto va naturalmente in secondo piano. La squadra e i tifosi hanno pregato per lui e alla fine qualcosa è successo. C’è stato un intervento in particolare che ha rimesso a posto una situazione che sembrava ormai essere drammaticamente compromessa.

L’episodio fa di nuovo luce sulla salute dei calciatori e non solo, sui controlli e sulle reali possibilità di intervento quando dovesse accadere qualcosa di brutto e imprevedibile.

Attimi di terrore: cosa è successo

Siamo in Germania, in Bundesliga e si sta giocando Bayern Monaco-Mainz, gara dominata e stravinta per 8-1 dai padroni di casa, quando succede qualcosa di terribile. I tifosi pensano subito al peggio e chi commenta il match sente subito un forte campanello d’allarme.

In uno stadio stranamente ed improvvisamente in silenzio, si cerca di soccorrere come si può un calciatore del Mainz, Josuha Guilavogui, che si è appena accasciato a terra dopo un duro contrasto. Le dinamiche dell’infortunio fanno subito pensare al peggio.

A un passo dal dramma

Il calciatore del Mainz, come riporta il sito gianlucadimarzio.com, dopo un contrasto con Müller al 33′ cade a terra e sbatte la testa contro il ginocchio del compagno di squadra Caci. Il gioco viene immediatamente fermato per i soccorsi. Qui succede davvero l’incredibile: è stato il direttore di gara a salvare il giocatore: ecco perché.

Guilavogui resta a terra senza conoscenza. “L’arbitro si accorge della gravità della situazione dopo aver chiamato i soccorsi a bordo campo, gira di lato il giocatore e gli estrae la lingua dalla bocca”. Il calciatore protagonista di questi bruttissimi minuti, si riprenderà ma lascerà in ogni caso il terreno di gioco.