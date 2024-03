Non possiamo rinnovare il contratto ad entrambi: Lazio costretta ad una scelta | Addio inevitabile

Il rinnovo per entrambi i calciatori è altamente improbabile. La Lazio deve scegliere: per uno dei due sarà addio

La Lazio di Maurizio Sarri sta attraversando un periodo complicatissimo in questa stagione, a differenza della scorsa, nella quale sono arrivati secondi in campionato con la seconda miglior difesa, dimostrando di essere una delle forze migliori della Serie A.

Nella stagione corrente il ritmo è altalenante. È iniziata malissimo con uno degli inizi peggiori della storia del club, per poi riprendersi con una striscia importante di vittorie e ricadere nuovamente nel 2024, perdendo punti preziosi per la classifica.

La squadra di Sarri è uscita sconfitta nelle ultime 3 partite disputate. Due match in campionato persi contro il Milan per 0-1 e contro la Fiorentina per 2-1 e la partita di ritorno degli ottavi di Champions League, persa per 3-0 contro il Bayern Monaco di Tuchel.

L’obiettivo stagionale è centrare la qualificazione in Champions League, ma è difficile che i biancocelesti riescano nel loro intento. Attualmente sono 4 i posti disponibili, di cui 2 già assicurati, ma per la Lazio è ancora molto il distacco per raggiungere le zone alte della classifica.

Possibile chance

Ovviamente dovrà conquistare quanti più punti possibile da qui al termine della stagione, ma c’è una possibilità che permetterebbe ai biancocelesti di qualificarsi ugualmente per la massima competizione europea per club, pur non raggiungendo le prime 4 posizioni.

Se l’Italia si confermasse tra le prime 2 del ranking potrebbe portare le prime 5 squadre della classifica in Champions League. Inoltre la vincita di una squadra italiana dell’Europa League o della Champions League, sbloccherebbe altre due posizioni, portandone ben 7, un record storico.

Futuro in bilico

La qualificazione comporta un importante aiuto economico per il club, utile in vista del prossimo calciomercato, sia per le entrate, che per le uscite ed i rinnovi. La prima situazione da risolvere riguarda Felipe Anderson, in scadenza di contratto con la Lazio, sul cui prolungamento non sembrano esserci notizie positive.

L’esterno d’attacco brasiliano non sembra riesca a trovare un’intesa con il presidente Claudio Lotito, la cui offerta si aggira intorno ai 3 milioni netti a stagione, ritendendo la sua richiesta di 4 milioni di euro a stagione troppo alta. La Juventus guarda sempre con attenzione il classe 1993 che ha già contattato l’entourage di Felipe Anderson e potrebbe clamorosamente portarlo a Torino nella prossima finestra di mercato.