Vi presento il ‘nuovo Cannavaro’ | Colpo grosso in Italia: firmato il contratto con i bianconeri

In dirittura d’arrivo una grande operazione di mercato. Si sprecano già i paragoni per il calciatore del momento.

Un colpo di mercato davvero sensazionale. Un giocatore che grazie alla sua classe e alla capacità di mantenere gli equilibri, vale decine di milioni di euro. Proprio come accadde a Fabio Cannavaro. L’ex difensore di Juventus, Inter e Real Madrid, capace di vincere un Mondiale e un Pallone d’Oro nel 2006.

Un grande talento e una capacità quasi unica di bloccare ogni minaccia avversaria. La sua leadership ha segnato un’era, nutrendo il nuovo corso di difensori Made in Italy. Quanto varrebbe adesso, in un mercato così inflazionato, un giocatore così?

Ora di difensori così ce ne sono davvero pochi, anche se qualche eccezione esiste. È in dirittura d’arrivo una grande operazione di mercato. A tanti osservatori il calciatore pronto a cambiare maglia ricorda proprio Fabio Cannavaro.

Saranno le origini in comune o la stessa voglia di emergere ma in questo caso il giocatore ha davvero tutto per lasciare il segno, proprio come accaduto al grande campione del passato. Ecco di chi si tratta e quale maglia suderà.

Il bianconero nel destino

Il passaggio dall’Inter alla Juventus fece molto discutere soprattutto per le modalità con le quali si consumò la trattativa. In nerazzurro qualche problema fisico di troppo aveva bloccato il suo percorso.

Una volta indossata la maglia bianconera però è successo qualcosa di magico, unico e speciale. Sono arrivate le prestazioni e i trofei, prima di quel meraviglioso 2006 di cui abbiamo già parlato in precedenza. Fabio Cannavaro è stato ed è tuttora un riferimento per chi si avvicina per la prima volta a questo ruolo.

Mi manda Cruz

L’ex attaccante dell’Inter Julio Cruz si è espresso così su Gregorio Tanco, arrivato sì a vestire il bianconero ma dello Spezia, nella scorsa sessione invernale di calciomercato. “Ho giocato con Fabio Cannavaro – le parole dell’argentino a TMW – e sono stato anche suo compagno”.

Ecco perché il difensore ha qualche tratto calcistico dell’ex Pallone d’Oro. “Ogni tanto rivedo in Tanco qualcosa di Fabio. Non è altissimo ma quando stacca di testa è fortissimo. In Argentina ha anche segnato e in generale è un difensore che cerca sempre l’anticipo sul centravanti”. Se il buongiorno si vede dal mattino, il club ligure spera di aver messo le mani su un futuro campione. Si tratterebbe di una grande operazione di mercato.