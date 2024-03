Allegri silurato, l’esonero è già deciso: Giuntoli ha l’alternativa in mano | Lo corteggiava da tanto tempo

In casa Juventus si profila un’estate piena di cambiamenti: aspettando il mercato, decisione presa per il nuovo allenatore.

Uscita dal giro scudetto in poche settimane, proprio quando la corsa stava per entrare nel vivo, e costretta a fare da spettatrice alla fase decisiva delle coppe europee. In casa Juventus si prospetta una primavera piuttosto malinconica, ma con ancora una possibilità di alzare un trofeo.

Complice anche un tabellone non particolarmente proibitivo, infatti, i bianconeri sono ancora in corsa in Coppa Italia. Dopo aver eliminato Salernitana e Frosinone la Juventus disputerà ad aprile la doppia semifinale contro la Lazio. L’obiettivo è volare a Roma per giocarsi il titolo contro una tra Atalanta e Fiorentina.

Mettere in bacheca il secondo trofeo nazionale per importanza salverebbe il bilancio della stagione, a patto di centrare senza troppi patemi la qualificazione alla prossima Champions League, il vero obiettivo dell’annata, più volte rivendicato dallo stesso Max Allegri.

Anche durante la lunga cavalcata d’imbattibilità tra autunno e inverno, infatti, il tecnico livornese ha sempre tenuto i toni bassi per quanto riguarda il testa a testa con l’Inter per lo scudetto, ricordando come il focus della stagione fosse quello di chiudere tra le prime quattro.

Juventus, il pass Champions potrebbe non bastare ad Allegri: la situazione

La vistosa frenata di febbraio ha fatto svanire ogni sogno tricolore proprio in concomitanza dello scontro diretto con l’Inter e della ripresa della Champions League, ovvero del periodo in cui la Juventus, dopo essere rimasta a lungo attaccata ai nerazzurri, avrebbe potuto far valere il fatto di avere settimane più leggere.

Il posto Champions sembra comunque al sicuro, nonostante il recente sorpasso del Milan, e chissà se basterà ad Allegri per strappare la riconferma anche per la prossima stagione. L’allenatore è tutelato da un contratto fino al 2025, ma sul suo futuro non sembrano esserci certezze. Anche perché nuovi e rampanti colleghi si affacciano all’orizzonte e affascinano i dirigenti della Juventus.

Svolta Juve: Giuntoli e il ritorno di fiamma con Thiago Motta

Un club per il quale vincere è l’unica cosa che conta non può che seguire con molta attenzione l’allenatore della squadra rivelazione della stagione. Thiago Motta sta incantando tutti con il suo Bologna e tra i top club italiani più interessati all’allenatore italo-brasiliano c’è proprio la Juventus, grazie ad un gancio chiamato Cristiano Giuntoli.

Come trapelato sui social nelle ultime ore, infatti, l’ex uomo-mercato del Napoli è un fan di Motta da tempi non sospetti, al punto da averlo consigliato in passato ad Aurelio De Laurentiis. Logico quindi che il suo calcio moderno e offensivo, ma anche equilibrato, possa piacere a Giuntoli, che si è già mosso in tal senso per la Juve del futuro. Bologna permettendo, ovviamente, senza dimenticare il parere dei tifosi bianconeri, che in Thiago vedono un rivale dai tempi della sua militanza nel Genoa e nell’Inter.