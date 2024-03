“Vinceremo insieme”: gioia Juventus, la notizia è ufficiale | Ha firmato un contratto triennale

La notizia non può che far felici i tifosi e dare sostanza al progetto bianconero. Ecco quali saranno i primi passi di questa nuova era.

Rispettare come sempre il proprio dna e la propria storia vincenti, senza farsi trascinare troppo dagli ultimi eventi. In casa Juventus le ultime riflessioni riguardano presente e futuro, con quest’ultimo che riserverà nuove sorprese.

Nelle ultime tre stagioni la banda guidata da Massimiliano Allegri è rimasta a bocca asciutta in termini di trofei ma la volontà della dirigenza è quella di invertire il trend e tornare il prima possibile protagonisti in Italia e in Europa. Per farlo servirà sicuramente qualche nuovo tassello da reperire sul mercato.

Il Football Director Cristiano Giuntoli a parole avrebbe anche confermato il tecnico livornese sulla panchina bianconera ma l’umore dei tifosi va considerato eccome. Non si escludono così colpi di scena, con la consapevolezza che, a maggior ragione tra qualche mese, l’imperativo sarà sempre lo stesso.

Il club bianconero ha scelto spesso la strada della continuità ma quando i risultati scarseggiano forse è meglio approdare in nuovi lidi o battere vie diverse da quella più scontata. Ecco cosa accadrà in casa bianconera dopo l’ultima decisione societaria.

Si cambia: i dettagli

Proprio per questo la società ha deciso di voltare pagina e ripartire da volti nuovi. Era arrivato il momento di cambiare, per il bene del gruppo e in vista di nuovi successi da raggiungere insieme.

Come comunicato dal club bianconero Joe Montemurro non è più l’allenatore della Prima squadra femminile. Dopo 1 scudetto, 2 Supercoppe italiane e 2 Coppe Italia finisce così l’avventura di un tecnico che a suo modo ha accompagnato la società nel futuro.

Due mosse così diverse

Se il tecnico Joe Montemurro lascia definitivamente la panchina della Prima squadra femminile, condannata ormai a un secondo posto in classifica alle spalle della Roma che assomiglia a una piccola tragedia sportiva, c’è un altro personaggio ben saldo al suo posto.

Il direttore sportivo Stefano Braghin ha invece rinnovato il proprio contratto con la Vecchia Signora fino al giugno del 2027. Una mossa nel segno della continuità, con l’obiettivo di continuare a competere in Italia e in Europa. La qualificazione in UWCL e la conferma di un percorso ad alta quota in campionato saranno i primi obiettivi da centrare insieme. La Juventus vuole continuare a scrivere la parola vittoria all’interno del suo libro di storia.