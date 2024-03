“Torna da dove sei venuto”: Zaniolo mandato via in fretta e furia | La situazione è gravissima

L’avventura in Premier League dell’ex attaccante della Roma si sta rivelando deludente: gli ultimi sviluppi aprono nuovi scenari.

Prosegue il conto alla rovescia verso Euro 2024. Dopo tre anni di attesa, gli appassionati italiani di calcio potranno tornare a trepidare e a formare “gruppi di ascolto” per assistere alle partite della Nazionale, che in Germania sarà chiamata ad un compito improbo.

Luciano Spalletti ha infatti ereditato da Roberto Mancini la squadra campione d’Europa in carica, ma a dispetto che siano passati meno di 36 mesi l’impresa di Wembley sembra oggi lontanissima. Dopo quel trionfo, infatti, l’Italia ha clamorosamente fallito un’altra qualificazione al Mondiale, quello del 2022, toccando il punto più basso della propria storia.

Non era infatti mai successo che gli Azzurri saltassero due edizioni consecutive del Mondiale e il contraccolpo si è visto anche nelle successive qualificazioni all’Europeo, fino alle clamorose dimissioni del Mancini. Il pass per la Germania alla fine è arrivato, ma l’Italia non si presenterà al torneo tra le favorite.

Reduce dal sensazionale scudetto vinto con il Napoli, tuttavia, Spalletti è pronto a guidare con determinazione feroce un gruppo che cercherà di stupire, complice proprio il vantaggio di poter partire a fari spenti. Gruppo che tuttavia non è ancora definito al 100%. Come tradizione, infatti, gli ultimi due mesi di campionato serviranno al ct per sciogliere gli ultimi dubbi in tema di convocazioni.

Da colpo di mercato a riserva: Nicolò Zaniolo non conquista l’Aston Villa

Al 70%, comunque, le scelte sembrano essere state fatte, ma nella lista dei 23 potrebbero entrare in extremis eventuali rivelazioni dello scorcio conclusivo di stagione, pronti a entrare tra i prescelti anche per portare il proprio carico di entusiasmo. A farne le spese potrebbero essere alcuni ex pilastri, alle prese al contrario con un momento difficile. Come Nicolò Zaniolo.

Per l’ex attaccante della Roma, infatti, l’avventura inglese si sta trasformando in un calvario. Approdato all’Aston Villa in estate in prestito dal Galatasaray, infatti, Zaniolo non sta risultando uno dei protagonisti della cavalcata della squadra di Emery, ancora in corsa in Conference League e in piena lotta per un posto nella prossima Champions League.

Aston Villa travolto, tifosi scatenati contro Zaniolo: “Il peggiore di sempre”

Dopo aver fatto iniziare la stagione da titolare a Zaniolo, il tecnico spagnolo ha rivisto le proprie gerarchie, trasformando Nicolò in una riserva. Da novembre l’esterno vede il campo con il contagocce, senza riuscire ad incidere negli scampoli di partita disputati. Al punto da scatenare le ire dei tifosi dei Villans.

I 30 minuti giocati da Zaniolo contro il Tottenham, scontro diretto perso 4-0 dall’Aston Villa, hanno letteralmente scatenato i tifosi: “Zaniolo è il peggior giocatore del Villa che abbia mai visto. È assolutamente inutile. Non sa fare nulla” il duro j’accuse di un tifoso via social. E ancora: “Se non hai intenzione di correre e di metterti in gioco, tornatene a Gala. Devi essere pronto a lottare per la maglia”. Parole durissime, preludio del quasi sicuro mancato riscatto a fine stagione. A Spalletti, che ha sempre convocato Zaniolo, il compito di decidere se puntare o meno sulla sua voglia di riscatto.