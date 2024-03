A fine anno ci salutiamo: Sarri, un giovane collega gli sfila il posto | A sceglierlo è Lotito

A fine stagione la Lazio e Sarri si separeranno, Lotito ha già scelto: un collega connazionale sarà il suo sostituto

La Lazio di Maurizio Sarri non riesce più ad essere brillante come la scorsa stagione, nella quale arrivò seconda con la seconda miglior difesa del campionato. Quest’annata fanno molta fatica a trovare continuità nei risultati, rischiando fortemente la qualificazione ad una competizione europea.

Attualmente il quarto posto e la conseguente qualificazione in Champions League, che rappresenta l’obiettivo minimo stagionale, non sembra più essere alla portata, ma mancano ancora 11 match al termine della stagione che potrebbero ribaltare la classifica.

Analizzando le altre competizioni disputate dai biancocelesti, il risultato è pressochè amaro. In Supercoppa sono usciti alle semifinali contro l’Inter di Simone Inzaghi, in Coppa Italia sono ancora in gioco ma dovranno disputare le semifinali contro la Juventus ed in Champions League sono stati eliminati agli ottavi.

Hanno perso per 3-0 in casa del Bayern Monaco non tirando mai nello specchio della porta dei bavaresi, che hanno agilmente passato il turno con una doppietta di Harry Kane nei rispettivi tempi ed un gol di Thomas Muller.

Periodo no

Per la squadra di Claudio Lotito è un vero e proprio periodo no. Sono tre le sconfitte consecutive, che stanno indirizzando la stagione dei biancocelesti in binari non graditi. Oltre alla sconfitta europea, la Lazio ha perso contro la Fiorentina di Italiano per 2-1 e contro il Milan di Pioli per 0-1, perdendo punti preziosissimi per la classifica.

La statistica clamorosa dell’attuale stagione è che la squadra di Maurizio Sarri ha perso ben 16 punti da situazioni di vantaggio, e che quando è andata in svantaggio fuori casa non è mai riuscita a recuperare il risultato. Un dato preoccupante che evidenzia la precaria forza mentale della rosa, che è sempre più in calo, partita dopo partita.

Cambiamenti in arrivo

Se dovesse raggiungere la qualificazione per la massima competizione europea per club, forse ci sarebbe una possibilità di prolungare la sua permanenza, ma nel caso così non fosse, il presidente Lotito sta già analizzando vari profili che possano sostituire l’attuale tecnico.

Colui che potrebbe sposare alla perfezione il progetto è Alessio Dionisi. L’allenatore italiano è libero in seguito all’esonero avvenuto negli ultimi giorni di febbraio per la sconfitta contro l’Empoli, per cui sarebbe ancora più semplice trovare l’accordo che lo porterebbe a firmare il contratto ed essere il nuovo allenatore biancoceleste.