Clamoroso Messi, per averlo bastano ‘pochi spicci’ | L’attaccante ha già firmato: ecco dove lo vedremo

Lionel Messi e la sua firma: la decisione dell’argentino che cambia per sempre la storia del calcio moderno

Lionel Messi sta probabilmente affrontando l’ultimo capitolo della sua immensa carriera, in MLS, all’Inter Miami. Per la squadra di David Beckham, il fenomeno argentino ha firmato in estate un contratto biennale che lo legherà al club fino al 30 giugno 2025.

Una scelta che ha sorpreso i tifosi del panorama calcistico mondiale, poichè la sua destinazione sembrava essere indirizzata in Arabia Saudita, dalle cui squadre sono arrivate offerte ricchissime pur di ricreare nuovamente la rivalità con Cristiano Ronaldo, che assieme a lui ha segnato la storia di questo sport.

Per il calcio americano, così come lo sarebbe per chiunque accolga Messi in squadra, è una sensazione indescrivibile avere uno, se non il calciatore più forte di sempre. Quando si parla di lui, si fa riferimento a quella strettissima cerchia di calciatori collocabili nell’Olimpo del calcio.

È colui che è stato in grado di battere qualunque tipo di record, vincere il maggior numero di palloni d’oro, posizionandosi primo e con distacco nella classifica all-time e vincere qualunque trofeo, divenendo il calciatore più titolato di sempre, con 43 successi tra club e nazionale.

La sua carriera

Prima dell’avventura negli Stati Uniti l’alieno argentino ha giocato per due anni al Paris Saint-Germain, formando un tridente da sogno con Kylian Mbappè e Neymar Jr, nei quali però non ha raccolto tantissime soddisfazioni, poichè, come da lui detto, non è riuscito mai ad ambientarsi.

La sua carriera, a parte l’impresa nel mondiale in Qatar vinto ai rigori, in finale contro la Francia, si riassume nel suo periodo a Barcellona. Una vita in blaugrana, costellata da successi, trofei e soddisfazioni, nel cui periodo ha dimostrato di essere il migliore di tutti e di voler dare tutto per una squadra che gli ha salvato la vita.

Firma storica

Il ragazzino di Rosario è arrivato giovanissimo a Barcellona. Oltre l’enorme salto di qualità ha rappresentato per lui una vera e propria rinascita, poichè è stato proprio il club catalano a pagargli le cure mediche per la sua malattia legata agli ormoni della crescita.

La società, quando lo vide esprimere le sue qualità nel campo da gioco, ne rimase estasiata. Fin da subito capì che fosse superiore a chiunque e per tal motivo fece firmare il suo contratto su un tovagliolo bianco, su cui erano ripotate le seguenti parole: “A Barcellona, il 14 dicembre 2000 e alla presenza dei signori Minguella e Horacio, Carles Rexach, direttore sportivo del Fc Barcelona, accetta, sotto la sua responsabilità e indipendentemente da qualsiasi opinione dissenziente, di ingaggiare il giocatore Lionel Messi, a condizione che manteniamo agli importi pattuiti”. Il cimelio è ancora oggi conservato e potrebbe essere venduto all’asta con una cifra di partenza di 300.000 sterline dal 18 al 27 marzo. Chi lo comprerà, terrà con se una firma storica, che ha cambiato per sempre la storia del calcio.