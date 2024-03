Lacrime nel tennis, annuncio improvviso: “È successo intorno a mezzanotte” | Pubblico sconvolto e pianti a non finire

Lacrime nel mondo del tennis. All’improvviso è arrivato un annuncio che ha sconvolto tifosi e non solo. Ecco cosa è successo

La stagione tennistica sta per entrare nel vivo. Archiviato da ormai quasi due mesi il primo Slam della stagione, gli Australian Open che hanno incoronato Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, il calendario dei Masters 1000 e 500 è denso di appuntamenti che precedono l’inizio della stagione sulla terra rossa che culminerà con il Roland Garros.

Il secondo Major dell’anno si disputerà a Parigi tra il 20 maggio e il 9 giugno e mai come in questa stagione c’è curiosità per conoscere entry lists e sorteggio dei tabelloni, in campo femminile e maschile, dal momento che stilare un elenco di favoriti sarà tutt’altro che semplice.

Tra le donne ormai da tempo il tennis sfugge a ogni pronostico, dal momento che a parte le prime posizioni del ranking WTA regna un notevole equilibrio che rende possibile quasi ogni tipo di exploit.

Nel settore maschile molto dipenderà dalle condizioni di Carlos Alcaraz. Il murciano è il favorito d’obbligo sul rosso, a patto che abbia ritrovato la forma fisica e mentale che sembra essere svanita da quasi un anno, dopo l’epica vittoria a Wimbledon su Novak Djokovic. A propria volta il serbo è però pronto a battagliare in ogni torneo per difendere il primato nel ranking.

De Minaur, vittoria e… fuga d’amore: l’avventuroso weekend dell’australiano

Anche Jannik Sinner sarà chiamato a portare a casa il maggior numero di punti possibile, mentre sulla carta meno chances sembrano averle altri tennisti della top ten come Daniil Medvedev, mai a proprio agio sulla terra, al pari di Alex De Minaur. L’australiano è però reduce da una vittoria importante, con tanto di inatteso fuoriprogramma.

De Minaur ha infatti trionfato all’ATP 500 di Acapulco, regolando in finale Casper Ruud con un doppio 6-4. Un top ten non si batte tutti i giorni, così sebbene Alex fosse campione in carica in Messico il successo è di quelli da ricordare. E pazienza se non c’è stato tempo per festeggiare per… motivi d’amore.

Katie Boulter trionfa a San Diego e si emoziona: “Grazie Alex”

Subito dopo la premiazione, infatti, De Minaur ha dovuto organizzare un viaggio direzione San Diego, dove la fidanzata Katie Boulter sarebbe scesa in campo poche ore dopo per la finale del WTA 500 contro l’ucraina Marta Kostjuk. Alex ha preso un taxi per arrivare all’aeroporto e imbarcarsi alle 6 di mattina per essere sugli spalti a tifare per Katie. Sforzo ripagato, dal momento che l’inglese ha trionfato con un duplice 6-2, per poi lasciarsi andare ad un emozionatissimo ringraziamento per il proprio Alex: “Voglio fare un ringraziamento speciale al mio ragazzo. Ha finito ieri sera a mezzanotte, ha preso un taxi alle 4.15 e un volo alle 6 per essere qui oggi. Ha fatto duemila chilometri. Lo apprezzo molto”.

Gli appassionati di tennis e di gossip hanno apprezzato il gesto dell’uno e le parole dell’altra, inondando i social di commenti positivi. L’amore trionfa, quindi, ma pure la storia, dal momento che è la prima volta che due tennisti fidanzati sono stati in grado di vincere due tornei diversi nello stesso weekend. E se si pensa che per Boulter, che compirà 28 anni ad agosto, è appena il secondo titolo della carriera non si può non pensare che Alex sia anche un portafortuna…