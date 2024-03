“Gli hanno sabotato i freni”: Ferrari, cosa è successo prima della corsa | La scoperta è allucinante

La scuderia di Maranello al centro delle polemiche dopo gli ultimi episodi in Bahrain. Ecco cosa è successo e cosa rischia.

Una partenza incoraggiante ma anche la conferma che ci sarà molto da lavorare per migliorare il passo gara e dare fastidio fino in fondo agli avversari. La stagione di Formula 1 2024 è iniziata con tanta speranza attorno al cavallino e ai due piloti Leclerc e Sainz.

Dovranno essere loro, grazie a impegno e determinazione, a rendere ancora glorioso il presente della Ferrari. Se le strategie porteranno i loro frutti ce lo dirà soltanto il tempo, nel frattempo però è vietato far correre troppo gli altri nelle classifiche piloti e costruttori.

Proprio prima della gara che ha dato il via alla nuova stagione, molte voci non hanno fatto altro che distogliere l’attenzione da ciò che veramente conta. Leclerc e Sainz cercheranno di trovare il giusto set up per ritrovare quella confidenza con la vittoria che ti spinge verso nuove imprese.

La stagione della Rossa dovrà inorgoglire i tifosi e rappresentare finalmente un punto di svolta. Ecco cosa manca per poter dire finalmente “Ci siamo anche noi per il titolo”.

Il giallo prima della corsa

È tra i colori delle vetture di lusso che vengono vendute su strada ma può anche rappresentare un momento di grande mistero. In casa Ferrari sembra esserci qualcosa che non torna e come in tutti i casi più enigmatici, siamo arrivati alla fase conclusiva delle indagini.

Se le sensazioni delle ultime ore dovessero essere confermate, anche il risultato in Bahrain andrebbe rivisto con maggiore soddisfazione. Ecco che cosa è successo.

Ferrari ma che succede?

L’analisi continua e forse spiega in parte il risultato finale della Rossa in Bahrain. Leclerc e Sainz hanno avuto dei problemi con i freni, in particolare l’origine del problema, come spiega Formulapassion.it, “è stata un’importante differenza di temperatura tra i freni anteriori destro e sinistro” della monoposto di Leclerc.

gli ingegneri ferrari gli hanno sabotato i freni perché l’ultima volta che ha guidato senza ha vinto il gran premio — Sudowoodo (@pokemonderba) March 2, 2024

“Il pilota si è trovato in grande difficoltà con la guida, arrivando a diversi bloccaggi in frenata”. Tra vibrazioni eccessive e chiamate ai box non previste, la Rossa ha perso terreno e ha confermato qualche problemino di troppo. Secondo un utente su X la soluzione sarebbe fin troppo semplice. I freni non saranno più un problema.