“Risultati falsati”: Formula 1 travolta dallo scandalo | Accusa gravissima, esito deciso a tavolino

Uno tsunami sulla Formula 1, scandalo a ciel sereno. Accuse gravissime: i risultati sono già decisi, è tutto falsato

La Formula 1 è uno degli sport più seguiti al mondo e uno dei più competitivi. Il suo prestigio e la sua immagine sono grandissimi, dunque ci si aspetterebbe un esempio di correttezza totale da parte dei piloti e dei team manager, ma spesso non è cosi.

In esso i partecipanti fanno di tutto per ottenere un vantaggio sulla concorrenza, seppur tutti devono seguire delle regole imposte dalla FIA, rendendosi protagonisti di scelte strategiche che non hanno nulla a che vedere con il principio della sana competizione, ma con l’esatto opposto.

Queste decisioni hanno portato a molti scandali che hanno segnato per sempre la storia di questo meraviglioso sport, intaccando la credibilità della categoria, sia a livello sportivo, sia a livello amministrativo, sia a livello gestionale, creando dei precedenti.

Nei giorni scorsi si è aggiunto l’ennesimo caso alla lista, che sta creando scalpore sia nel mondo della stampa, che tra i tifosi. Un nuovo tsunami si sta abbattendo sulla Formula 1, che sembra non aver tregua in questo inverno 2024.

Sotto inchiesta

Secondo la BBC, il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, sarebbe sotto inchiesta per aver interferito sul risultato di un Gran Premio. Un anonimo avrebbe confessato all’ente britannico che il presidente è intervenuto per far abolire una penalità inflitta durante la gara a Fernando Alonso.

Nell’evento il pilota spagnolo ha chiuso in terza posizione, conquistando il 115esimo podio della carriera, ma dopo l’arrivo era stato penalizzato per la sbagliata posizione della monoposto in griglia, sanzione scontata nel corso di un pit stop, nel quale però i tecnici sono intervenuti sulla vettura contro regolamento, aggiungendo un’altra penalità.

Accuse gravissime

Ciò ha comportato la discesa di Alonso in classifica dal terzo al quinto posto, successivamente eliminata a causa dell’approvazione del ricorso da parte dell’Aston Martin. La BBC sostiene che la penalità sia stata tolta a causa di una chiamata di Ben Sulayem al vicepresidente della FIA, creando un incredibile polverone.

Alla base della vicenda potrebbe esserci una errata traduzione del dialogo, ma la BBC sostiene la sua versione ricevuta da un anonimo presente nell’organico della FIA. Una situazione complicatissima, la cui verità è difficile da far fuoriuscire, ma che a prescindere dall’esito e dalla pubblicazione definitiva della notizia ha creato l’ennesimo scandalo nella storia della F1.