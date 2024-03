Italia, sorteggio spietato per la Nazionale | Ecco chi affrontiamo agli Europei

La Nazionale Italiana non avrà vita facile agli europei: girone difficilissimo in programma, con rose di altissimo livello

Il campionato di Euro 2024 sarà la 17esima edizione del campionatio europeo di calcio. L’europeo è, insieme ai campionati del mondo, la competizione più importante per le nazionali di calcio, della cui ultima edizione è campione l’Italia, vittoriosa dopo 52 anni.

Gli azzurri affrontano dunque questa nuova avventura da detentori. C’è da dire che rispetto a 3 anni fa, poichè la competizione fu ritardata di un anno causa pandemia, la squadra ha subito importanti cambiamenti, sia nel rettangolo di gioco, che sulla panchina.

A dirigere è Luciano Spalletti, in seguito all’addio di Roberto Mancini, divenuto successivamente CT dell’Arabia Saudita. Premiazione meritata per l’ex Napoli, soprattutto in seguito alla vittoria con i partenopei del terzo Scudetto della loro storia, vinto 33 anni dopo l’ultima volta.

In campo, coloro i quali erano classificati come giovani sono nettamente maturati. Cambiamento totale nel reparto difensivo con l’addio di Bonucci e Chiellini, così come a centrocampo con Verratti e in attacco con Insigne e Immobile. Spazio ai nuovi giovani, con l’inserimento di Udogie, Scamacca, Vicario, Scalvini, Raspadori e Frattesi.

Girone di ferro

I sorteggi che si sono tenuti all’Elbphilharmonie di Amburgo il 2 dicembre non hanno di certo sorriso agli azzurri. Dei 6 gironi presenti, l’Italia è capitata nel Girone B; inserita come quarta fascia affronterà Spagna, Croazia ed Albania.

Un girone di ferro, probabilmente il più difficile di tutta la competizione. Esordirà il 15 giugno a Dortmund contro l’Albania. Il 20 giugno a Gelsenkirhen giocheranno contro la Spagna e il 24 giugno contro la Croazia a Lipsia.

Avversarie delle azzurre

Le azzurre, completati i sorteggi in programma per Euro 2025 in Svizzera, hanno conosciuto le proprie avversarie. Recentemente la squadra di Andrea Soncin ha subito una pesantissima sconfitta nell’amichevole contro l’Inghilterra, terminata per 5-1 nonostante la prestazione monstre di Laura Giuliani, portiere della Nazionale Italiana.

La competizione avrà ufficialmente inizio il 2 luglio 2025 e si chiuderà il 27 dello stesso mese; agli inizi di essa affronteranno l’Olanda, la Norvegia e la Finlandia. La nazionale Italiana femminile non ha mai vinto gli Europei, sfiorando due volte l’impresa nel 1993 e 1997, ed è dal 1992 che si qualifica alle fasi finali. Un girone difficile ma non impossibile con un gruppo coeso verso l‘obiettivo di vincere e convincere e portare finalmente il trofeo in patria.