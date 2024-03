“Non potrà vincere”: Sinner, triste annuncio prima di Indian Wells | Già avvisati i suoi tifosi

La rivelazione terrorizza il pubblico, proprio ora che tutti si erano affezionati alle vicende e ai successi del tennista.

Jannik Sinner si è voluto godere il momento con grande intensità ma anche con altrettanto rispetto. Il tennis è cambiato e come altri sport ha visto imprimere dall’esterno una velocità mai percepita prima. Tradotto gli impegni e i tornei sono tanti e bisogna stare sempre sul pezzo.

Il tennista altoatesino sembra già un campione di maturità. Poche distrazioni e tanto focus su allenamenti e dettagli da affinare. Ci sarà tempo per riposarsi, magari al termine di una carriera che sembra già quella di un predestinato.

Fermarsi proprio adesso sarebbe diabolico. Ecco perché assieme al suo team Sinner sta lavorando molto dal punto di vista tecnico ma anche psicologico, cercando di arrivare ai momenti clou del suo percorso con la perfetta condizione fisica e quella lucidità che si trasforma in freddezza.

Un grande campione sa quando deve colpire o quando è il momento di gestire le forze. I tifosi non vogliono svegliarsi da questo sogno ma il rischio concreto è che questa notizia li possa trovare impreparati o addirittura delusi.

Oltre la paura

Non è facile convivere con il successo e le immense pressioni che esso comporta. In alcuni casi bisogna diventare subito grandi, salutare mamma e papà e proiettarsi in un mondo che sembrava così lontano soltanto qualche anno fa.

Jannik Sinner sta imparando le lezioni della vita ed è fortunato nel poterle apprendere attraverso il gioco che ama più di tutti al mondo. In questo caso specifico il primo messaggio è già arrivato e dovrà essere recepito anche dai suoi tifosi.

“Non potrà vincere ogni torneo”

Tanto semplice quanto crudele nel suo significato. La parola vittoria fa parte del vocabolario di uno sportivo ma è spesso accompagnata, per non dire oscurata, dalla normalità dell’anonimato. La sconfitta deve essere compresa, analizzata e accettata.

Tutto molto bello e ci sarà ancora da divertirsi ma ricordiamo a chi ha iniziato a seguire il tennis ora e che “ragiona” da calcio:

Sinner NON POTRÀ VINCERE OGNI TORNEO CUI PARTECIPA.

È bene che ve lo mettiate in testa prima di sparare le solite cazzate alla sua prima sconfitta. https://t.co/rcuhgQGbsS — Giorgio C. Mascione (@GiorgioCMascion) February 18, 2024

Un utente su X ci ha tenuto a ribadire al suo pubblico che Sinner non è invincibile e non vincerà ogni torneo al quale prenderà parte. Semplice, no? Il tennista italiano conosce bene questa possibilità ma cercherà di allontanarla con tutte le sue forze. Non è proprio il momento di abbassare la testa.