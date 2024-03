Formula 1, superato ogni limite: terremoto dopo il debutto | A rischio l’intero Mondiale

Non è una situazione affatto facile per la scuderia. Arrivano nuove indiscrezioni sulla vicenda e i tifosi sono sconvolti.

La macchina più veloce questa volta dovrà correre su più circuiti. Uno su strada, fatto di curve e accelerazioni improvvise e un altro mediatico. Quest’ultimo percorso sembra quello più arduo considerato che, a poche ore dall’inizio della nuova stagione, qualche imprevisto di troppo ha rovinato la vigilia.

Colpa del pilota, della strategia della scuderia o della sfortuna? Uno sport così tecnico e scientifico nelle sue sfumature non può davvero fare a meno di nessuna di queste componenti. Ecco perché la stagione che sta per partire si preannuncia tra le più interessanti degli ultimi anni.

La scuderia aveva dato un ordine sbagliato e i tifosi si sono chiesti a quel punto cosa sarebbe potuto accadere. L’attenzione dei media è cresciuta a dismisura e le pressioni non sono di certo mancate, anzi.

Ora è arrivato il momento di fare chiarezza e capire veramente cosa è successo. Senza la serenità necessaria ai piani alti, la macchina e il pilota non potranno ripetere le imprese del recente passato.

Debutto ad alta tensione

Le sensazioni che si vivono nel paddock possono incidere eccome sul risultato in gara. A questi livelli nulla è lasciato al caso e ogni spiffero può arrivare alle orecchie dei piloti. Come ritrovare la concentrazione perduta?

Il protagonista di questa storia tuttavia è Christian Horner, manager della Red Bull, scuderia di Formula 1 protagonista di grandi successi negli ultimi anni grazie alle prodezze di Max Verstappen. Una situazione alquanto anomala sta condizionando il debutto della scuderia e del pilota.

Si riapre il caso

Alcuni lo hanno chiamato l’Horner-gate e non potrebbe essere altrimenti. Il team principal sarebbe finito nei guai in seguito alle accuse di molestie nei confronti di una dipendente Red Bull. Proprio a poche ore dal debutto, una fonte anonima avrebbe diffuso un file contenente gli screenshot delle conversazioni su whatsapp tra i due.

La scuderia aveva preso una posizione, scagionandolo di fatto da queste accuse ma a questo punto le indagini andranno avanti e nel paddock non si parla d’altro. Una situazione che rischia di compromettere il Mondiale di Verstappen e gettare nuove nubi sull’intero movimento. Per ora il diretto interessato nega e respinge le accuse ma non sarà facile dimenticare questa vicenda e pensare soltanto alle gare.