Sinner attento, la ‘pacchia’ è già finita | Il n.1 italiano nella bufera: ecco cos’ha combinato

L’ultimo episodio è abbastanza grave e riaccende i riflettori sul tennista più chiacchierato del momento. Questa volta il motivo è preoccupante.

Una scelta che fa riflettere, un po’ come quelle che vediamo durante un match. Tra un punto straordinario e un errore la linea è sottilissima, così come la reazione del pubblico. Jannik Sinner lo sa e si sta allenando tutti i giorni per ridurre al minimo, se non azzerare, quei rari momenti di black out.

Succede anche al di fuori del campo. Quando tutti pensano che i riflettori siano spenti in realtà, in un paese che vive anche di gossip o cose non dette, tutto fa notizia. Cadere nella trappola mediatica è naturale quando si sposta l’attenzione su dettagli come questi.

L’ultimo episodio ha fatto certamente discutere i perbenisti, facendo gridare addirittura allo scandalo. L’attenzione dei media fa riflettere il pubblico ma probabilmente non Sinner, che in questo momento ha altre priorità, una su tutte scalare il ranking ed entrare nell’Olimpo degli sportivi.

Qualcuno storcerà il naso ma la forza del tennista di San Candido è proprio questa. Con grande spontaneità e naturalezza farsi scivolare tutto addosso, sapendo che prima o poi e in ogni caso, le critiche sarebbero arrivate.

A lezione di morale

C’erano davvero tutti ma non lui e questo ha fatto scalpore. Un po’ come quando manca una personalità importante a una festa. Si potrebbe pensare al Festival di San Remo ma in realtà quella è già acqua passata.

La “presenza” di cui stiamo parlando invece adesso riguarda i social e un mondo parallelo a quello fatto di racchette, sudore e fatica. Ecco che cosa è successo questa volta. Agli occhi dei media questa suona come una sonora sconfitta.

Lui non c’era

“Sparito e travolto dalle critiche”. Essere un personaggio vincente oggi, soprattutto in Italia, comporta onori e oneri. In questo caso non è il momento di celebrare il campione altoatesino ma una collega, anche lei italiana, di nome Jasmine Paolini.

Questa volta a rubare la scena è stata la 28enne toscana, capace di vincere il Wta Master 1000 di Dubai contro la favoritissima Anna Kalinskaia. Subito dopo la vittoria, sui social non si sono risparmiati gli attestati di stima, come i like e i commenti per congratularsi con “Jannika”. Peccato che tra questi non ci fosse quello di Jannik Sinner. Lui non c’era e questo silenzio ha attirato su di sé nuove critiche. Il campione troverà il tempo e i modi per recuperare?