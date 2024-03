Napoli, ecco come ti elimino dalla Champions | Folle piano del Barcellona: hanno deciso di provarle tutte

Il Barcellona è sempre più deciso. La gara di ritorno avrà un solo esito: il Napoli verrà eliminato dalla competizione

Il Napoli sta vivendo un momento particolare questa stagione. La scorsa sono stati campioni d’Italia, ritornando sulla vetta della Serie A 33 anni dopo l’ultima volta; quest’anno sembrano irroconoscibili, tanto da aver già cambiato 3 allenatori.

Al termine della stagione Luciano Spalletti diede l’addio per divenire nuovo CT della Nazionale italiana ed al suo posto subentrò Garcia. Il francese non ottenne i risultati sperati, seppur era difficile, se non impossibile ripetersi, dando spazio al ritorno di una vecchia conoscenza, Walter Mazzarri.

Il tecnico italiano ebbe già 2 esperienze al Napoli: una come vice nel 1999 e una da primo allenatore dal 2009 al 2013, nel quale riportò stabilmente il Napoli in Champions League. La terza avventura non è andata come sperato, tanto da ricevere anch’egli l’esonero dopo soli 4 mesi.

Al suo posto Francesco Calzona, attuale CT della Slovacchia, come traghettatore da febbraio fino al termine della stagione. Il suo debutto non è stato tra i più semplici, poichè la prima gara, e in aggiunta con soli 2 giorni di preparazione, è stata quella degli ottavi di Champions League contro il Barcellona.

Partita d’andata

Con la squadra di Xavi il match è terminato sul punteggio di 1-1, dunque tutto rimandato alla gara di ritorno che si terrà all’Estadi Olímpic Lluís Companys, lo stadio attualmente utilizzato dai blaugrana, poichè il Camp Nou è in ristrutturazione.

Una gara inizialmente dominata dal Barcellona che non è riuscita a capitalizzare le occasioni create, fino al secondo tempo in cui ha trovato la rete Robert Lewandowski. Dal gol, l’ago della bilancia si è indirizzato verso i partenopei, che hanno siglato il pareggio con Victor Osihmen.

Suona la carica

Nonostante sia uno degli avversari più ostici della competizione, la gara è secca e i tifosi del Napoli credono fermamente ad un passaggio del turno, soprattutto grazie ai recenti risultati positivi, come il 6-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Il bomber dei blaugrana però è fiducioso. Si è espresso ai microfoni del club dicendo che se la squadra giocherà allo stesso modo del primo tempo dell’andata, passeranno sicuramente il turno e che nonostante il Napoli sia una squadra forte, hanno l’obbligo di vincere. Il polacco, uno dei migliori attaccanti della sua generazione suona la carica per la battaglia che si terrà il 12 marzo.