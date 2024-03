Juventus prendilo in fretta, occasione galattica: ‘È pieno di Palloni d’oro’ | Assist del Campione del Mondo

L’assist del campione del mondo per la riuscita della trattative del più volte pallone d’oro: occasionissima per la Juventus

Il pallone d’oro è il premio individuale più importante per un calciatore. È ciò che lo consacra come il più forte di quell’annata e lo classifica di diritto nell’Olimpo dei calciatori più forti di sempre, poichè non si vince per caso, ma se hai dimostrato di essere il migliore.

La sua fondazione risale al 1956, grazie alla rivista francese di France Football, la quale tutt’oggi organizza annualmente il premio dato al calciatore che si è maggiormente distinto grazie alle sue prestazioni nel corso dell’anno, sia grazie al suo club che alla sua Nazionale.

Nel corso degli anni ha ovviamente subito delle variazioni, sia in termini di punteggi, che di classifica. La modifica più importante è stata sicuramente quella apportata nel 1995, quando fu eliminato il vincolo di partecipazione al premio nei confronti dei sudamericani, così che tutti potessero ambire alla vittoria.

Dal 2008 è stato un premio fortemente discusso, poichè si è persa la varietà che lo contraddistingueva. Fino a quel momento la classifica recitava Michel Platini, Johan Cruyff e Van Basten primi a pari merito con 3 palloni d’oro, prima dell’egemonia Cristiano Ronaldo – Messi.

Dominio assoluto

Negli ultimi 16 anni, i due extraterresti, definiti così per le loro incredibili carriere, hanno collezionato un totale di 13 palloni d’oro; delle restanti 3, un’edizione fu annullata a causa della pandemia, mentre le altre 2 furono assegnate ad altri calciatori del Real Madrid, Luka Modric e Karim Benzema: un vero e proprio dominio.

La loro può esser definita la più grande rivalità di sempre, poichè mai nella storia del calcio è accaduto che due calciatori si contendessero il primato per così tanti anni. A meno di sorprese, il portoghese e l’argentino termineranno la carriera con i loro attuali numeri: 5 palloni d’oro per il primo, 8 per il secondo, numeri che difficilmente si replicheranno.

Il ritorno di un pallone d’oro

A proposito di palloni d’oro, c’è un pluripremiato che potrebbe ritornare a far parte del mondo del calcio, tanti anni dopo il suo ritiro. Si tratta di Michel Platini, leggenda della nazionale francese e della Juventus, il quale sarebbe la figura perfetta per i bianconeri secondo Marco Tardelli.

L’ex campione del mondo italiano, ospite alla trasmissione di 90esimo minuto, ha spiegato che la Vecchia Signora non ha una figura di peso oltre Massimiliano Allegri all’interno dell’organico bianconero e che dunque Platini sarebbe la persona giusta per far sentire la voce e le intenzioni della società, rappresentando il simbolo Juventus in Italia e nel mondo.