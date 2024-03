Brutto colpo alla caviglia: grande preoccupazione per la Champions | L’uomo chiave dà forfait

Le squadre italiane protagoniste anche quest’anno in Europa, ma per la Big arriva una pessima notizia nel momento cruciale della stagione.

Per la seconda stagione consecutiva la corsa allo scudetto sembra essersi decisa ben prima dell’inizio della primavera. Meteo “pazzo” a parte, infatti, la fine dell’inverno è sempre più vicina e insieme al clima freddo sembra destinata a svanire anche l’incertezza per il vertice del campionato di Serie A.

L’Inter si candida a succedere al Napoli e i tifosi nerazzurri si preparano a festeggiare uno scudetto storico, il 20° nella storia del club. Curiosamente per la seconda volta nella storia le due squadre si daranno la staffetta nell’albo d’oro del massimo campionato.

Era infatti accaduta la stessa cosa, ma al contrario, tra il 1989 e il 1990: l’anno dopo il trionfo dell’Inter di Giovanni Trapattoni, campione d’Italia a suon di record, fu il Napoli di Maradona a scucire il tricolore dalle maglie dei nerazzurri. Oltre 30 anni dopo a unire le due squadre è anche la marcia da record avute nei rispettivi tornei dominati.

A cambiare sono state solo le modalità della fuga: immediata quella della squadra di Spalletti, che aveva di fatto chiuso la contesa già a Natale, mentre quella di Inzaghi ha distribuito meglio i propri punti, piazzando lo scatto decisivo nel mese di febbraio. Per Milan prima e Juventus poi non c’è stato nulla da fare e anche se alla fine del campionato mancano ancora poco meno di tre mesi la classifica sembra delineata.

Serie A, tutti vogliono la Champions: la variabile infortuni nella corsa al 4° posto

Questo non significa però che per gli appassionati di calcio sia già tempo di pensare ad Euro 2024 che vedrà protagonista in estate in Germania anche l’Italia campione continentale in carica. Tanti sono infatti ancora i motivi di interesse della stagione a partire dalla corsa alla Champions League, da intendere tanto come la marcia delle squadre italiane in lizza nella competizione quanto nella lotta in Serie A per assicurarsi la partecipazione alla prossima edizione.

La “solita” Inter, proprio grazie alla tranquillità con la quale potrà giocare in campionato, sogna un’altra cavalcata come quella del 2023, quando i nerazzurri si arresero solo al Manchester City in finale, mentre quanto alla Champions 2024-’25 tutto fa pensare che insieme ai nerazzurri, alla Juventus e al Milan l’Italia potrà schierare almeno una tra Bologna e Atalanta. Le due provinciali di lusso della Serie A volano, ma per quella che occupa il 4° posto è arrivata una pessima notizia.

Bologna nei guai: Thiago Motta perde una pedina chiave

A poche ore dal delicato scontro diretto proprio contro la Dea, infatti, il tecnico del Bologna Thiago Motta ha dovuto registrare l’infortunio di Alexis Saelemaekers. L’esterno belga ha riportato in allenamento un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, che ne pone in serio dubbio la presenza contro la formazione di Gasperini.

Quello del Gewiss Stadium sarà un match chiave per la lotta al 4° posto, considerando che in caso di parità di punti conteranno gli scontri diretti. All’andata il Bologna l’ha spuntata per 1-0, ma l’eventuale assenza di Saelemaekers rischia di pesare tanto. L’ex Milan non è un titolare fisso nello scacchiere rossoblù, ma Thiago non rinuncia quasi mai in corso d’opera alla sua esperienza, alla sua duttilità e alla sua qualità. Le alternative non mancano, ma gli spareggi andrebbero affrontati al completo.